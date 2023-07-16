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快訊／716大遊行遭炸彈恐嚇！網嗆：清除低端人口　警全面戒備

▲▼「716上凱道，公平正義救台灣」發起人館長陳之漢與黃國昌前往民進黨中央黨部遞送邀請函。（圖／記者李毓康攝）

▲「716上凱道，公平正義救台灣」遊行經傳網民發文要放炸彈警方戒備中。（圖說／記者李毓康攝）

 記者張君豪／台北報導

網紅館長陳之漢與時力前立委黃國昌16日14時號召民眾發起「公平正義救台灣」大遊行，將於北市總統府前凱道舉辦，預計包含民眾黨主席柯文哲、台灣富豪郭台銘都將參加，但今天傳出有不明網友在知名網路論壇mobile01發文稱「希望你們已經寫好遺書囉、不然到時候被炸死了，身後事挺麻煩」，言論明顯涉及恐嚇公眾危安罪，警方火速成立專案小組全力追查中。

▲網友發出放炸彈恐嚇言論，市警局全面戒備中。（圖／翻攝網路）

▲網友發出放炸彈恐嚇言論，市警局全面戒備中。（圖說下同／翻攝網路）

該名疑似新創假帳號網友po文詢問「有人今天要去凱道嗎？」回文卻寫到「希望你們已經寫好遺書囉、不然到時候被炸死了，身後事挺麻煩」甚至惡意發文「要不要帶面具我不知道？我只知道下午在凱道放個炸彈會很好玩、幫忙清除低端人口和社會負擔，台灣政府應該要感謝我」，不當恐嚇言論引起警方重視。

▲網友發出放炸彈恐嚇言論，市警局全面戒備中。（圖／翻攝網路）

對此台北市警方早已成立專案小組應變，轄區中正一分局在11時許，率防爆犬對舞臺周遭進行地毯式搜索，所幸並未發現可疑爆裂物及危險物品，另外台北市刑大科偵隊及中正一分局正針對惡意發言者的網路資訊進行排查，務求找到po文者，市警局強調將加強所屬支援警力，在各任務分區的安全維護。

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