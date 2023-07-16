民進黨全代會擬加嚴排黑條款　潘孟安：非量身定做

記者呂晏慈、陳家祥／台北報導

民進黨全國黨員代表大會今（16日）登場，根據議程規劃，會中將提請修正內規「公職人員提名條例」第六條，禁止黑金槍毒參選，展現改革決心。對於此舉是否將引發部分黨內人士不滿，民進黨總統參選人賴清德競總總幹事潘孟安說，民進黨自有遊戲規則，不會為人量身定做，也不會因人廢言。

▲賴清德競辦總幹事潘孟安受訪。（圖／記者陳家祥攝）

根據民進黨規劃，在今天全代會開幕式後，將進行閉門會議，會中，黨秘書長許立明將進行黨務工作報告，也會陸續處理「2022年度決算書表」、提請通過聘任廉政委員會委員、提請修正「公職人員提名條例」第六條等案。

對此，潘孟安會前接受媒體聯訪時，媒體關注，全代會今天將處理內規「公職人員提名條例」第六條修正草案，涉及黑金槍毒不能參選條款，是否擔心引起一些人的不滿？潘說，民進黨自有遊戲規則，從過去中常會、中執會所通過的條例，甚至黨公職相關選舉辦法裡面，都有提名規定，只是符合人民期待，再加上去年行政院前院長蘇貞昌內閣送入立法院審議的《選罷法》，這都是目前的進度，不會為人量身定做，也不會因人廢言。

潘孟安指出，今天全代會是整個總統、立委提名的起手式，也是全黨一年一度的大造勢，同時是訴求2024年起的號角，「我想，黨內各種整合，基本上都是一個進行式，而且已經是大致完成」，至於跟其他（政黨）的合作部分，民進黨一直都努力不懈，面對未來選戰戰戰兢兢，同時對於未來選戰深具信心以外，當然更不能夠掉以輕心，因為時勢多變，面對很多突來的議題，民進黨會謹慎以對。

媒體另詢問，如何看待在野黨今天在凱道上集結一事？潘孟安說，民進黨幾個月前就已經訂定全代會的日期，黨一年一度的全代會是黨的大事，至於其他團體與政黨，民進黨給予祝福，但總不能因為這樣而改變全代會，這是例行性的工作，外界不需有疑慮。