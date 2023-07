24km外都在震！美國化工廠大爆炸「有毒物質」狂燒　政府急籲避難

▲陶氏化學旗下化工廠深夜發生爆炸。(圖/翻攝自推特)



記者王佩翊/編譯

美國路易斯安那州知名化工廠發生爆炸,進而引發火災,威力大到連24公里外的居民都感受到房屋在震動。現場濃煙跟大火直竄天際,場面十分驚人。由於發生爆炸的地點是工廠內處理有毒化合物「環氧乙烷」的區域,因此當局與化學廠緊急進行空氣品質監測,同時要求距離工廠方圓800公尺內的350戶居民暫時待在室內避難,且不要啟動冷氣與風扇。

根據《華盛頓郵報》報導,陶氏化學(Dow Chemical)位於路易斯安那州的化工廠14日晚間發生火災,當時工廠內部負責處理環氧乙烷的廠區發生爆炸,警消接獲通報後隨即趕往現場處理,所幸並未造成人員傷亡,工廠作業員也在第一時間撤離。

Here’s another video showing the explosion at the Dow chemical plant in Plaquemine. You can see the fireball light up the night sky. This is from our Sky 9 camera at L’Auberge. No injuries reported @WAFB #Dow #DowChemical #explosion pic.twitter.com/eYNCYf5t1x