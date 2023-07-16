24km外都在震！美國化工廠大爆炸「有毒物質」狂燒　政府急籲避難

▲陶氏化學旗下化工廠深夜發生爆炸。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／編譯

美國路易斯安那州知名化工廠發生爆炸，進而引發火災，威力大到連24公里外的居民都感受到房屋在震動。現場濃煙跟大火直竄天際，場面十分驚人。由於發生爆炸的地點是工廠內處理有毒化合物「環氧乙烷」的區域，因此當局與化學廠緊急進行空氣品質監測，同時要求距離工廠方圓800公尺內的350戶居民暫時待在室內避難，且不要啟動冷氣與風扇。

根據《華盛頓郵報》報導，陶氏化學（Dow Chemical）位於路易斯安那州的化工廠14日晚間發生火災，當時工廠內部負責處理環氧乙烷的廠區發生爆炸，警消接獲通報後隨即趕往現場處理，所幸並未造成人員傷亡，工廠作業員也在第一時間撤離。

Here’s another video showing the explosion at the Dow chemical plant in Plaquemine. You can see the fireball light up the night sky. This is from our Sky 9 camera at L’Auberge. No injuries reported @WAFB #Dow #DowChemical #explosion pic.twitter.com/eYNCYf5t1x — Deon Guillory (@DeonGuillory) July 15, 2023

陶氏化學與環保官員及第三方承包商隨即在附近監測空氣品質，同時要求位於工廠附近800公尺的居民暫時留在室內避難數小時，不要走到戶外。而最終的監測報告則顯示，附近沒有發現化學物質洩漏。

一名住在工廠附近的居民表示，事發當時他與家人聽到幾聲巨大的爆炸聲，而爆炸聲響間隔僅數秒。他說，「我們抬頭望向天空，才發現整個天空都是橘色。」而住在工廠24公里外的民眾也表示，爆炸當時，明顯感覺到房屋在晃動。

環氧乙烷是一種有機化合物、有毒的致癌物質，易燃易爆，因此不易於長途運輸，如果長期暴露於環氧乙烷的環境，會對人體黏膜產生刺激性或危害神經系統。