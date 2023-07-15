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名建築師疑「長島連環殺人魔」！女死前求救音檔曝　影星驚發文

▲受害者吉伯特（Shannan Gilbert）生前報案電話完整音頻。

中央社

美國紐約長島10多年前發生連環殺人案，經過多年蒐證，警方逮捕59歲霍爾曼（Rex Heuermann），他被控殺害3名女子。霍爾曼是好萊塢影星亞歷鮑德溫兄弟的同窗，還是知名建築師，他被逮捕震驚鄰里，懷疑他似乎是過著雙重生活。

▲▼美國紐約長島連環殺人案。（圖／路透）

▲美國近十年最離奇的案件之一，紐約長島連環殺人案嫌犯霍爾曼（右）終落網，疑至少10女受害。（圖／路透，下同）

●事件起源：2010年24歲女子失蹤案

2010年5月1日，來自紐澤西州的24歲女性吉伯特（Shannan Gilbert）被家人通報失蹤。根據她出事前長達23分鐘的報警電話，警方在她最後出現地點紐約州長島（Long Island）南岸偏遠的吉爾戈海灘（Gilgo Beach）附近展開搜索行動。

2010年12月，警方在海洋大道（Ocean Parkway）附近發現一具被麻布袋包裹的女性骸骨，後被證實是24歲的巴泰勒米（Melissa Barthelemy）。她是一名性工作者，生前最後一次被目擊是在2009年7月。

警方搜索更多證據時，又在棄屍地附近發現3具女性遺體，彼此間距離僅約150公尺。

這3具遺體後被證實為2007年6月失蹤的25歲女子布蘭納德－巴恩斯（Maureen Brainard-Barnes）、2010年6月失蹤的22歲女子華特曼（Megan Waterman）以及2010年9月失蹤的27歲女子柯斯蒂羅（Amber Costello）。這4名女性受害者後被稱為「吉爾戈4人組」（Gilgo Four）。（如下圖）

▲▼美國紐約長島連環殺人案。（圖／路透）

2011年3月，警方在海洋大道發現泰勒（Jessica Taylor）的部分遺骸，她的部分遺體先前已於2003年在索夫克郡（Suffolk County）小鎮馬諾維爾（Manorville）被發現。

警方接下來於4月發現3具遺體，之後再發現2具遺體。2011年12月，吉伯特失蹤19個月後，她的遺體在橡樹灘（Oak Beach）被發現。

警方在吉爾戈海灘周遭發現多達16名受害者，許多都是性工作者。（如下圖）警方不認為這些案件都為同一人所犯，但霍爾曼（Rex Heuermann）被認為犯下其中4起手法類似案件。根據法庭文件，這4名受害者被發現時姿勢類似，身體被皮帶或膠帶綑綁，其中3人被麻布材質的布料包裹。

▲▼美國紐約長島連環殺人案。（圖／路透）

●知名建築師被控殺人　疑似過雙重生活

經過多年蒐證，警方鎖定59歲建築師霍爾曼。根據法庭文件，檢方以霍爾曼在2009、2010年涉嫌殺害巴泰勒米、華特曼，以及柯斯蒂羅3人，控告他觸犯3項一級謀殺，以及3項二級謀殺罪。他也是殺害布蘭納德－巴恩斯的「主要嫌疑人」。

霍爾曼是知名建築師（如下圖），於1994年在紐約市創立RH Consultants and Associates建築事務所。根據公司網站，服務客戶包括美國零售業巨擘達吉特公司（Target）、體育用品零售商Foot Locker、天主教慈善會（Catholic Charities），以及美國航空（American Airlines）等。

▲▼美國紐約長島連環殺人案。（圖／路透）

霍爾曼還是好萊塢影星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）和比利鮑德溫（Billy Baldwin）兄弟的高中同窗，都畢業於紐約州馬薩皮誇（Massapequa）的阿爾弗雷德．G．伯納高中（Alfred G. Berner High School）。

震驚的比利鮑德溫在推特（Twitter）發文說：「今天早上起床，發現吉爾戈海灘連環殺手嫌疑人是我的高中同學霍爾曼…。」

他說：「已婚、有兩個小孩，是一名建築師，就是一個普通人…安靜、顧家。我驚呆了…馬薩皮誇（Massapequa）都很震驚。」

▲▼美國紐約長島連環殺人案。（圖／路透）

霍爾曼住在拿索郡（Nassau County）的小村莊馬薩皮誇公園（Massapequa Park），通勤到曼哈頓的建築事務所上班。他遭逮捕使這個安靜小社區的居民深感震驚，無法相信這名衣著筆挺的鄰居竟然是轟動全國的長島連環殺人魔。

曾住霍爾曼家附近、已在去年搬家的56歲前鄰居卡夫卡（Rosemarie Kafka）說，如果霍爾曼被定罪，那他簡直是過著雙重生活。「你知道的，他就像個普通人一樣去上班，小孩在當地學校上學，住在一個好社區，但他卻在外面殺人。」

▲▼美國紐約長島連環殺人案。（圖／路透）

▲調查人員從「披薩邊」上發現跟棄屍現場吻合的DNA。

住在霍爾曼家隔壁超過20年、64歲的梅莉莎（Patrica Maressa）形容，霍爾曼是一個「很高、體型非常壯碩的傢伙，總是衣著得體」。

她說：「我仍處在震驚當中。這是一個非常安靜的社區，晚上連根針掉到地上都聽得見」。

▲▼美國紐約長島連環殺人案。（圖／路透）

在YouTube頻道Bonjour Realty去年上傳的影片中，霍爾曼在他位於曼哈頓的辦公室受訪。他表示，他在長島出生成長，從1987年開始在曼哈頓工作，自稱是一名建築顧問與「問題解決大師」。

霍爾曼還提到，他從小跟著父親學習製作家具，「我會在家打造家具，現在依舊在同一個工作坊做家具。我有一樣工具幾乎每次工作都會用到，那就是一把木工師傅的錘子。如果我需要說服某件事，這項工具有足夠說服力」。

主持人問：「不是要說服某人？」霍爾曼答道：「某件事。它總是很有效果。」

▲▼長島連環殺人案曾被拍成紀錄片，如今終於逮到嫌犯。（圖／翻攝自Google）

▲長島連環殺人案曾被拍成紀錄片，如今終於逮到嫌犯。（圖／翻攝自Google）

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