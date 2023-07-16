解放軍「天才科學家」執行重大任務突死亡！　年僅38歲

▲有共軍「天才科學家」之稱的馮暘赫去世。（圖／翻攝自微信公眾號）



記者曾羿翔／綜合報導

中國著名指揮控制和人工智能領域專家、國防科技大學系統工程學院副教授博士生導師馮暘赫，在「執行重大任務」途中去世，年僅38歲。馮暘赫的去世可說是對解放軍科研領域的重大損失。

綜合陸媒報導，馮暘赫治喪工作小組11日發布訃告，指稱馮暘赫於7月1日凌晨2時35分，執行重大任務途中，在北京不幸去世，終年38歲。有消息指出，馮暘赫是因為發生嚴重車禍而喪命。

馮暘赫被譽為解放軍的「天才科學家」，1985年3月3日出生於甘肅省平涼市，2003年9月考進國防科學技術大學指揮自動化工程專業本科，而後在2011年至2013年到美國哈佛大學統計系、愛荷華大學高性能計算實驗室聯合培養，兼任助理研究。2014年6月從國防科技大學博士畢業後，馮暘赫留校任教，先後任講師、教研室副主任、副教授、某省部級實驗室副主任、博士生導師。

▲馮暘赫逝世，年僅38歲。（圖／翻攝自微信公眾號）



馮暘赫主要從事強化學習、智能博弈、智能規劃、兵棋推演技術、貝葉斯理論的研究，也在指揮控制、智能輔助決策方面取得重要創新突破，此外還發表論文60餘篇，出版著作4部，累計引用1000餘次。馮暘赫去世的消息傳出後，引發許多大陸網友關注。