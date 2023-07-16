　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍「天才科學家」馮暘赫突死亡！　年僅38歲

▲馮暘赫身亡。（圖/翻攝自微信公眾號）

▲有共軍「天才科學家」之稱的馮暘赫去世。（圖／翻攝自微信公眾號）

記者曾羿翔／綜合報導

中國著名指揮控制和人工智能領域專家、國防科技大學系統工程學院副教授博士生導師馮暘赫，在「執行重大任務」途中去世，年僅38歲。馮暘赫的去世可說是對解放軍科研領域的重大損失。

綜合陸媒報導，馮暘赫治喪工作小組11日發布訃告，指稱馮暘赫於7月1日凌晨2時35分，執行重大任務途中，在北京不幸去世，終年38歲。有消息指出，馮暘赫是因為發生嚴重車禍而喪命。

馮暘赫被譽為解放軍的「天才科學家」，1985年3月3日出生於甘肅省平涼市，2003年9月考進國防科學技術大學指揮自動化工程專業本科，而後在2011年至2013年到美國哈佛大學統計系、愛荷華大學高性能計算實驗室聯合培養，兼任助理研究。2014年6月從國防科技大學博士畢業後，馮暘赫留校任教，先後任講師、教研室副主任、副教授、某省部級實驗室副主任、博士生導師。

▲馮暘赫身亡。（圖/翻攝自微信公眾號）

▲馮暘赫逝世，年僅38歲。（圖／翻攝自微信公眾號）

馮暘赫主要從事強化學習、智能博弈、智能規劃、兵棋推演技術、貝葉斯理論的研究，也在指揮控制、智能輔助決策方面取得重要創新突破，此外還發表論文60餘篇，出版著作4部，累計引用1000餘次。馮暘赫去世的消息傳出後，引發許多大陸網友關注。

ET快訊
嘉義廟會「發電機爆炸」現場影片曝光！
歌迷狂喊這首歌...陳奕迅一聽當場「變臉」
又是139縣道！女騎士甩飛重傷慘死
大道熱炒店營業最後一晚「訂位全滿」　老闆發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

解放軍「天才科學家」執行重大任務突死亡！　年僅38歲

3男住旅館3天「造出一片垃圾海」　業者推門驚：天啊怎麼住得下去

女客試穿牛仔褲「炸出兩坨肉」！老闆娘噴笑：妳別買，我憋不住了

大樓火警少女受困家中！鄰居「徒手爬上樓」救她一命　父目睹淚崩

河南永城全市禁賣涼皮　只因有人中毒1死1傷　

三寶媽騎車一分鐘內3次摔車　車上幼子差點被直接輾過

搭訕「超正女警」秒攻下！他信真愛噴光200萬　2年後結局反轉崩潰

高溫真的會熱暈蚊蟲？　北京疾控數據給出答案

陸生團抵台直奔台積創新館　新竹縣府「東方美人茶」熱情相迎

與陸生團訪竹科！丁寧認同張忠謀「這句話」　讚台積電優秀引領者

老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？

陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

李坤城兒子突爆「爸原本是追姊姊」　批林靖恩「早清空配偶欄」展開新生活

阿伯過彎自摔...無助站路邊　路人暖停下幫忙陪等救護車

新住民被當逃逸移工猛追！17歲少年遭勒頸、頭縫17針

橘喵待貓袋陪爸出差坐高鐵　他關拉鍊被出拳＋咬咬阻止

淺海捲貝完美轉進深海殼　專家：大自然的數學法則

陸生團抵台高䠷女生被認出　奧運桌球冠軍丁寧也來了！

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

解放軍「天才科學家」執行重大任務突死亡！　年僅38歲

3男住旅館3天「造出一片垃圾海」　業者推門驚：天啊怎麼住得下去

女客試穿牛仔褲「炸出兩坨肉」！老闆娘噴笑：妳別買，我憋不住了

大樓火警少女受困家中！鄰居「徒手爬上樓」救她一命　父目睹淚崩

河南永城全市禁賣涼皮　只因有人中毒1死1傷　

三寶媽騎車一分鐘內3次摔車　車上幼子差點被直接輾過

搭訕「超正女警」秒攻下！他信真愛噴光200萬　2年後結局反轉崩潰

高溫真的會熱暈蚊蟲？　北京疾控數據給出答案

陸生團抵台直奔台積創新館　新竹縣府「東方美人茶」熱情相迎

與陸生團訪竹科！丁寧認同張忠謀「這句話」　讚台積電優秀引領者

女客登山拍照留念「腰部多一隻手」！內行揪出關鍵

兒越看越帥！他見老婆「高富帥前任」自卑怒驗DNA…全家毀了

男友爸媽分家產…她沒份怒「說把我當女兒疼」　網揪身分：是她！

宥勝手寫「給老婆的信」　心理師難認同：一個典型的支配者

嬤突說話不清楚　醫揭「這食物」吃太多害肝腦病變：久了恐叫不醒

解放軍「天才科學家」執行重大任務突死亡！　年僅38歲

神的搖擺！統神拿出「納帝魯斯」打野　地獄豬多線壓制喜迎二連勝

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

大陸熱門新聞

3男入住旅館3天　竟成誇張垃圾場

女客試穿牛仔褲炸出腰肉！老闆娘當場笑噴

乘客乾吃泡麵！他提醒才知「遭遇」

解放軍「天才科學家」突死亡！

三寶媽騎車一分鐘內3次摔車 車上幼子差點被直接輾過

大樓火警少女受困家中！鄰居徒手爬牆救她一命

毒殺25名幼童釀1死！幼稚園女教師已執行死刑

母把電風扇讓給孩吹　自己竟活活熱死

搭訕超正女警秒攻下！他信真愛噴光200萬結局反轉

男友舔耳吸力太強啵一聲...她耳膜炸了失聰！

黑絲透膚裝臥室擺拍 2000萬粉純欲系美女網紅挨批「情色擦邊」

吃到中毒！河南永城全市禁賣涼皮

陸生團抵台「瞇瞇眼女生」被認出 奧運桌球冠軍丁寧也來了！

與陸生團訪竹科　丁寧認同張忠謀「這句話」

更多熱門

相關新聞

91歲阿嬤跌倒發現「懷孕了」！

91歲阿嬤跌倒發現「懷孕了」！

婦女被檢查出懷孕本不是什麼稀奇事，但如果這位婦女已經 91歲高齡，那可是前所未聞！這位身懷六甲的老人名叫黃義均，住在四川眉山市青神縣，膝下只有羅炳文一個兒子，最大的孫子也上了大學，四代同堂的一家人，生活美滿，唯一遺憾的是，黃義均的丈夫在她30多歲時就離開了人世。

20歲妻偷吃50歲局長！小女兒全目睹吐9字　綠帽夫PO影片

20歲妻偷吃50歲局長！小女兒全目睹吐9字　綠帽夫PO影片

秦剛與布林肯會談結束！「台灣是中美最重大問題」

秦剛與布林肯會談結束！「台灣是中美最重大問題」

美智庫專家：台灣是中國擴張「起點」

美智庫專家：台灣是中國擴張「起點」

夫妻愛愛沒懷孕　檢查驚：老公是女的

夫妻愛愛沒懷孕　檢查驚：老公是女的

關鍵字：

馮暘赫大陸要聞天才科學家

讀者迴響

熱門新聞

嘉義廟會「發電機爆炸」影片曝！主持人喊：快打119

嘉義廟會驚傳發電機爆炸　17人送醫

大道熱炒店營業最後一晚！訂位全滿

小賴、紀斯豪「婚禮」上激吻！感動承諾一起變老

Makiyo怒控6罪狀！老公曾「痛哭求原諒」

核一廠旁火燒山　進香團放煙火釀禍

2縣市大雨特報　最新警戒區域曝

歌迷狂喊這首歌...陳奕迅一聽當場「變臉」了

三重新建案火警全面燃燒！近百消防員灌救中

陳奕迅不忍了當眾「嗆」周杰倫

吃飽就衝廁所？　糞便呈「1狀態」小心了

快訊／Makiyo宣布離婚！　斷開1年婚姻：未來互相給予祝福

3男入住旅館3天　竟成誇張垃圾場

月嫂顧孩子邊吸毒！男嬰毛髮驗出安非他命

曾莞婷剪掉留26年長髮！全素顏上鏡：我是個演員

更多

最夯影音

更多
老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？

老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？
陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

李坤城兒子突爆「爸原本是追姊姊」　批林靖恩「早清空配偶欄」展開新生活

李坤城兒子突爆「爸原本是追姊姊」　批林靖恩「早清空配偶欄」展開新生活

阿伯過彎自摔...無助站路邊　路人暖停下幫忙陪等救護車

阿伯過彎自摔...無助站路邊　路人暖停下幫忙陪等救護車

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面