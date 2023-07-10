91歲阿嬤跌倒發現「懷孕了」！　醫檢查驚：肚裡有完整胎兒

▲婦女被檢查出懷孕本不是什麼稀奇事，但如果這位婦女已經 91歲高齡，那可是前所未聞！（圖／翻攝自微博，下同）

圖文／CTWANT

婦女被檢查出懷孕本不是什麼稀奇事，但如果這位婦女已經 91歲高齡，那可是前所未聞！這位身懷六甲的老人名叫黃義均，住在四川眉山市青神縣，膝下只有羅炳文一個兒子，最大的孫子也上了大學，四代同堂的一家人，生活美滿，唯一遺憾的是，黃義均的丈夫在她30多歲時就離開了人世。

▲婦女被檢查出懷孕本不是什麼稀奇事，但如果這位婦女已經 91歲高齡，那可是前所未聞！

根據《搜狐網》報導，2007年夏日的某一天，91歲高齡的黃義均外出打水，不慎摔了一跤。她頓時感覺腰部抽了一下，心想一定是扭傷了，過幾天，她的小腿開始水腫起來，還伴隨一些異常的症狀，「腰杆子作痛，吃不下去飯，覺得噁心想吐」。

羅炳文夫婦趕緊帶母親去醫院檢查，醫生一開始他就覺得不大對勁，因為看到老人鼓起的腹部，懷疑是肝硬化或肝腹水，導致老人噁心嘔吐。於是他立即給黃義均做檢查。

▲老母親90多歲了，怎麼可能摔一跤摔出個孩子來？醫生幫老婦人詳細做了一次X光，結果顯示「懷孕了」！

十幾分鐘後，一個令人驚嚇的結果出來了，在91歲老人的肚子裡，竟然有一個發育完整的胎兒！兩個小腿蜷縮在肚皮上，雙手抱著腦殼，肋骨一條一條地看得清清楚楚。

老母親90多歲了，怎麼可能摔一跤摔出個孩子來？醫生幫老婦人詳細做了一次X光，結果顯示「懷孕了」！一般孕婦的懷孕週期是十個月左右，也有不足十月就出生的孩子，但從未聽過懷胎60年的，不等兒子兒媳追問，黃義均透露封塵了60年的往事。

▲羅炳文。

那是1948年5月，羅炳文只有5、6歲，而黃義均當時有了9個多月身孕。正當羅炳文期待著小弟弟或小妹妹的到來時，意外卻發生了。那天，羅炳文回家一推開門，看到母親臉色發青，痛得在地上打滾。他立即叫來大人，把母親攙扶著送去醫院。

當時離家最近的醫院有幾十公里，而且只能搭船過去。就在黃義均剛上船不久，她就感覺腹中的胎兒沒了動靜，身為人母的第六感還是很准的，經醫生診斷，黃義均腹中的胎兒果真已經死亡。醫生建議黃義均立即進行手術，把死胎取出來，以免有生命危險。

▲91歲老人的肚子裡，竟然有一個發育完整的胎兒！

但老婦人當時拒絕做手術，原因是高額的醫療費和手術死亡的病例，把黃義均嚇著了，黃義均回到家後，身體卻沒有出現任何異常，甚至之前由於懷孕導致的腰酸背疼，疲憊勞累的症狀都漸漸消失了，也就是說，黃義均腹中的死胎不但沒有讓母體感染或中毒，反而讓她的身體慢慢好起來。

為了徹底打消疑慮，羅炳文帶著母親，再次來到婦產科，找醫生討個說法，「胎兒的骨骼已經石化，就像石頭一樣，已經死了很多年了」。眉山市第一人民醫院婦產科的胡醫生說道，「估計是羊水破了後，胎盤裡的血和水排得比較乾淨，再加上胎盤裹得比較緊，把空氣也排了出來，這樣就可以慢慢引起鈣化」。

如此看來，這奇跡般的化學反應是在老人家不知不覺中發生的，她自身先是吸收了死胎的養分，讓身體慢慢恢復。然後，死胎的軟組織逐漸鈣化，最終變成一個堅硬的團塊，至於老婦人的腰疼，醫生也發現，是因為腰背肌筋膜的炎症所引起，跟摔跤和胎兒都沒關係，這一跤摔的，沒想到竟只摔出個秘密來！

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