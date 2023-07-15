颱風泰利生成！高溫炎熱天氣轉不穩定　今晚開始甩雨

▲周日因低壓帶影響，天氣轉不穩定，東半部、南部及北海岸降雨機率高。



記者董美琪／綜合報導

中央氣象局預測，今（15）晚起至明（16）日白天颱風外圍雲系影響，台灣東半部、基隆北海岸、南部地區、各地山區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區及午後其他山區並有局部大雨發生的機率。

今天（15日）各地晴朗炎熱，最高溫發生在台東長濱有來到37.4度。氣象局表示，今晚起至明天（16日）白天受到颱風外圍雲系影響，降雨範圍擴大，包括基隆北海岸、東半部、南部地區及各地山區都有短暫陣雨，其他地區雲量增多，午後各地有局部短暫雷陣雨，南部地區及各地山區須留意有局部大雨發生的機率，外出活動請攜帶雨具備用。

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氣象局指出，明天白天氣溫仍炎熱，各地高溫普遍都有32到34度，大台北、中南部近山區及台東地區，中午前後有出現局部36度以上高溫的機率，外出務必做好防曬並多補充水分。

此外，原先位於南海的熱帶性低氣壓，於今天下午2時升格為今年第4號輕度颱風泰利，中心在鵝鑾鼻西南方約530公里的海面上，未來將朝海南島附近前進，直接影響台灣的機率低，不過基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，請注意。

下周一、下周二(17日、18日)低壓帶影響，水氣持續增多，各地降雨機率增；東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，東部及東南部地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，午後中南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率。

下周三至下周五(19至21日)水氣減少，降雨較為局部；東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。