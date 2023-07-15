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社會 社會焦點 保障人權

不只取締汽車不禮讓　中警4個月開350張行人闖紅燈

▲▼台中警方不只取締汽車不禮讓行人，在4個月內也針對行人闖紅燈開出350張紅單。（圖／台中警方提供，下同）。

▲▼台中警方不只取締汽車不禮讓行人，在4個月內也針對行人闖紅燈開出350張紅單。（圖／台中警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市交通大隊3至6月強力取締車輛不禮讓行人有14975件，不只針對汽機車，同時也取締行人闖紅燈或不依規定行走行人穿越線，共開出350張，4個月期間全市共發生985件車禍意外，造成6人死亡，950人受傷，比起前4個月（111年11月至112年2月），9人死，1179人受傷，顯見強力取締後有明顯改善。

▲▼台中警方不只取締汽車不禮讓行人，在4個月內也針對行人闖紅燈開出350張紅單。（圖／台中警方提供，下同）。

交通大隊表示，路口意外，車子不禮讓行人，固然是原因，但行人低頭滑手機、闖紅燈、不依規定行走行人穿越線同樣不能免責。

985件事故中，問題出在行人者有203件，以未依規定行走行人穿越道最多；問題出在車輛者有782件，以搶越行人穿越道最多。

警方提醒汽機車駕駛，自6月30日起，車輛不暫停讓行人已加重處罰，從3600元大幅提高到6000元。開車、騎車經路口轉彎時，務必確認行人穿越線無行人通行，有行人時必須保持3公尺以上距離，才能通過，以免受罰。

至於行人，通過路口時應注意紅綠燈或行人專用號誌，綠燈時注意左右來車確認安全無虞後，儘速通過行人穿越道，切勿滑手機，以免降低注意力而發生危險。

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