陸船撈過界蛇行拒檢！金門海巡強勢登檢　1船3人押回

▲金門昨(12)日凌晨發現大陸漁船越界漁撈作業，海巡署強登船後查獲3人。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

時值大陸禁漁期間，金門海域昨(12)日凌晨發現大陸漁船越界漁撈作業，還蛇行拒檢，海巡隊強靠登檢，查獲1船與陸籍洪姓船長共3人，押返料羅港留置調查，全案將依違反兩岸人民關係條例進行裁罰。

海巡署第十二巡防區指揮部12日發現金門海域母嶼東南3.5浬，有疑似大陸漁船越界情形，立即調派線上巡防艇PP-10081艇與CP-1051艇前往查處，巡防艇趕抵現場後，發現大陸籍「晉」船越界拖網作業，廣播要求其停船受檢，該船卻蛇行拒檢，海巡人員穿著防護裝備，實施強靠登檢並順利控制人船。經體溫量測均正常且無上呼吸道症狀，經初步清查未發現牛豬肉製品。涉案人、船於凌晨2時45分進行清消工作後，立即押返料羅港留置調查，全案將依違反兩岸人民關係條例進行裁罰。

海巡署表示，對於大陸漁船越界作業，將持續採取強勢取締、重罰作為，並與縣政府、區漁會等相關單位密切合作，強化護漁工作，以維護金門海域漁業資源，另漁民如在海上作業發生狀況或發現大陸漁船蹤跡時，可撥海巡署「118」免費專線，海巡人員將會立即派艇前往處理。