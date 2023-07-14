軌跡可疑！小船密室挖出839Kg走私菇　「近3年最大宗」海巡搬到累

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

金門地檢署與海巡署金門查緝隊等單位，日前進行走私活動查緝，搜索一艘本國籍船隻的船板地下密艙內，發現藏有大批走私大陸香菇，出動了多名海巡署人員，上上下下花費好一番功夫才將香菇全數搬上岸，清查共重達839公斤，也是近3年以來船舶走私最大宗，立刻將5名犯嫌帶回，依照走私條例移送金門地檢署偵辦。

▲金門查獲走私香菇839公斤，為近3年船舶走私最大宗。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



為防堵「泊地」遭利用於走私農畜產品，金門地檢署指揮海巡分署金門查緝隊、金馬澎分署第九岸巡隊及艦隊分署第九海巡隊等單位，並會同金門縣刑事警察大隊共組專案小組，監控到1艘本國籍自用小船動態相當可疑，於該船7月7日返回寒舍花泊地執行安檢時發現事證，並出示搜索票登船檢查，在密艙查獲疑似載運大陸香菇，清點數量共計起獲839.53公斤。

經查海巡署近3年在金門地區計已查獲8艘船舶及27名嫌犯，阻斷了9257.6公斤未經檢疫之香菇流入市面；而今年5月端午節前夕，小金門外海18羅漢礁也曾出現綿延的「香菇海岸線」，大量的走私香菇因被丟包在海上，隨著海浪被拍打上岸，形成誇張奇景；這次再查獲大批走私大陸香菇，也將5名犯嫌帶返調查，後續將依「懲治走私條例」將全案移送福建金門地方檢察署。

▲今年端午節前才有大量香菇從海面飄上小金門岸邊，形成奇景「海水香菇湯」。（圖／翻攝自金門潮間帶）