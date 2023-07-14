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2023桃園國際動漫大展7／14至7／23登場　14跨國頂尖漫畫家參展

▲桃園市長張善政今天出席「2023桃園國際動漫大展」，與台灣知名漫畫家敖幼祥合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政今天出席「2023桃園國際動漫大展」，與台灣知名漫畫家敖幼祥合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

「2023桃園國際動漫大展」將於7/14至7/23日在桃園展演中心展出，市長張善政今（14）日出席開幕記者會時表示，這項動漫大展邀請台、美、日、港、大馬等14名跨國漫畫作品展出，其中包括台灣知名漫畫家敖幼祥、日本漫畫之神「手塚治虫」女婿、曾入圍過第36屆赤塚獎的日本漫畫家桐木憲一等，更是今年暑假一大盛事，歡迎青年學子與喜愛漫畫大小朋友共同參與這場漫畫盛會，一同回味成長過程中，陪伴我們的美好回憶。

張善政指出，「桃園國際動漫展」已連續舉辦12年，期間陸續獲得國際獎項肯定，每年都辦得比歷年更好，期盼今年能揮別疫情陰霾，將動漫展辦得更加盛大，市府未來會持續邀請更多優秀海內外漫畫家參與，讓國際動漫展越辦越好，也能躍上國際舞台，成為桃園亮麗的招牌。

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▲桃園市長張善政今天出席「2023桃園國際動漫大展」，與動漫作家合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政今天出席「2023桃園國際動漫大展」，與動漫作家合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政冶分享小時候偷看漫畫行為並不被多數學校與家長認可，他曾經歷過偷偷看漫畫的日子，因此認識了劉興欽老師的作品，後來也看過敖幼祥老師的《烏龍院》，多年後，隨著如《天空之城》等膾炙人口日本動漫作品引入台灣，動漫也逐漸成為大眾文化，台灣近年更出現許多有成就漫畫家，代表漫畫已廣為社會接受，也是伴隨個人成長過程中，非常重要的娛樂之一。

台灣知名漫畫家敖幼祥以台灣漫畫家身分在「2023桃園國際動漫大展」致歡迎詞，他說，期盼以誠摯、熱情的態度展開雙臂，歡迎來自世界各地漫畫家來到台灣。台灣有許多優秀的漫畫作品與人才，在世界上表現亦相當傑出，期許每一位漫畫家都能抱持求新求變的奮鬥精神，積極、努力實現心中夢想。

▲桃園市長張善政今天出席「2023桃園國際動漫大展」，與跨國14名動漫畫家等人大合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政今天出席「2023桃園國際動漫大展」，與跨國14名動漫畫家等人大合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

日本漫畫家桐木憲一也說，這次參與「2023桃園國際動漫大展」是他第一次來台灣，能在這裡與許多優秀漫畫家齊聚一堂，感到非常榮幸，自己也曾與台灣漫畫家合作，未來希望能將漫畫推廣到全世界。

文化局長邱正生表示，「2023桃園國際動漫大展」主題為「動漫·躍動全世界」，邀請跨國14位頂尖漫畫家展現多元創作，包括暢銷全球2億本作品《烏龍院》的作者敖幼祥老師，帶領讀者瞭解漫畫IP的多元性；日本漫畫家「桐木憲一」連載的日常系隨筆漫畫《手塚家的日常》更備受好評，作品中記錄與妻子和貓一起生活趣事。

此外，還邀請香港科幻奇才漫畫家「司徒劍僑」、馬來西亞畫風療癒清新的貓咪系漫畫家「OLIVE YONG」、與漫威合作蜘蛛人等英雄系列、DC正義聯盟漫畫封面的漫畫家「Keal Ngu」等；當紅人氣虛擬實況主VTuber則將以「動態捕捉和擴增實境」為題，和民眾進行直播互動。

此外，這次展覽規劃動畫區，播放最新《名偵探柯南》、《蠟筆小新》及桃園在地《饅頭家族》等動畫影片，還舉行2場大型戶外動漫音樂與舞蹈祭，歡迎市民朋友一銅欣賞，感受動漫魅力。

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