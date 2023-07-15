蔡清祥：外役監並非坐爽監　「而是協助受刑人復歸社會」

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者吳銘峯攝）



記者杜冠霖／台北報導

近期外役監議題引起討論，法務部長蔡清祥今（15日）受訪時表示，外役監不是坐爽監，是給受刑人自我管理的機會，為復歸社會做準備，還是要按照規定作業、做好教化工作。對於相關規範，蔡也指出，會以行政院版本為藍本，再參酌立委提出的草案建議，儘速配合完成立法程序。

總統蔡英文、行政院長陳建仁、監察院長陳菊、蔡清祥、文化部長史哲、文化部次長王時思今參訪法務部矯正署新店戒治所。

對於外役監修法，蔡清祥表示，會配合立法院審議，會以行政院版本為藍本，再參酌立委提出的草案建議，儘速配合完成立法程序，已經把所有修法版本彙整、比對，大家有共識盡快完成修法程序，修法是立法院職權，予以尊重，法務部積極配合，也督請立委們共同形成共識。

對於外界批評外役監是關一天抵兩天，蔡清祥表示，本來要鼓勵受刑人，表現良好可以縮短刑期，讓他早日復歸社會、更生，但不遵守規定的話當然要予以取消，跟一般監所若有過多差距的話，也要想辦法修正。

蔡清祥強調，請大家不要誤會，外役監不是坐爽監，是給他自我管理的機會，為復歸社會做準備，還是要按照規定作業，做好教化工作。

對於易寶宏取消外役監，蔡清祥表示，返家探視期間違反規定，依法把他移回一般監獄，也會收回優惠縮刑刑期，這是執行單位主管的業務，對於返家探視受刑人要嚴加監管，自己一再要求監所要做到。