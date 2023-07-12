外役監條例修正遲遲不審　賴士葆批：民進黨唱雙簧

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者陳煥丞攝）

實習記者陳泰宇／台北報導

夜店殺警案主謀易寶宏傳出移往外役監服刑，消息一出讓眾多基層警員心寒並引起社會撻伐，質疑重大刑案受刑人為何可以申請外役監。國民黨立委賴士葆11日也在節目上怒斥，指責民進黨刻意拖延法案。

賴士葆於節目《少康戰情室》上表示，民進黨修法放寬外役監申請門檻，是因為監察院長陳菊與貪污累犯李清福都是高雄人，李清福就是陳菊的大樁腳，當初根本是為了一個人修法，還痛陳立院司法委員會只會宣讀條文，根本不審法。

賴士葆強調，總統蔡英文要求立法院下周開臨時會修正法案，不過民進黨立院黨團總召柯建銘卻說，這次臨時會已安排其他討論事項，外役監條例最晚在下個會期可完成三讀，民進黨內部不同調，法案遲遲不審，可見民進黨根本唱雙簧，該如何還受害者公道？

不過，民進黨立委許智傑也列出外役監修法歷程，痛批國民黨根本「竹篙湊菜刀」！他指出，2014國民黨修改「天花板」，放寬到第三級重刑犯（殺警案主嫌適用外役監），2020年民進黨修法，修的是「樓地板」，讓第一次犯罪刑期在6月以下者（初犯輕型度能回歸社會），所以殺警兇嫌就是因為國民黨當年的修法才能去外役監，怎麼牽拖到民進黨身上？