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桃園小資女投資15萬賺百萬　警勸這是假APP要放長線騙更多

▲上班小資女秀出手機內穩賺不賠網站。（圖／八德警分局提供）

▲上班小資女秀出手機內穩賺不賠網站。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市26歲劉姓女子誤信群組投資老師傳送一個APP網站，表示有四個獲利專案穩賺不賠，於是投資了15萬元沒想到賺了100萬元，劉女要提領獲利時，對方卻以需先繳20%稅金才能提領，劉女遂前往銀行要匯款26萬元稅金，行員發覺有異通報警方，員警以案例說明此為「假APP投資 放長線釣大魚」詐騙手法，讓劉女驚覺遭詐騙而停止匯款。

▲▼警方和行員聯手勸說此為典型「假APP投資 放長線釣大魚」詐騙手法。（圖／八德警分局提供）

▲▼警方和行員聯手勸說此為典型「假APP投資 放長線釣大魚」詐騙手法。（圖／八德警分局提供）

▲▼警方和行員聯手勸說此為典型「假APP投資 放長線釣大魚」詐騙手法。（圖／八德警分局提供）

八德分局四維所警員吳廷軒、黃詠沂12日接獲行員通報立即趕往現場，劉女表示平常除了上班外，會從事一些股票等等的小額投資，在臉書看到投資教學一頁式廣告，因想賺取貼補家用，所以才加入LINE群組，群組內老師提供四個專案說「穩賺不賠」，想說先試試是否詐騙，剛開始劉女選擇其中一個專案，先小額投資新臺幣2萬元，網站顯示真的有獲利，而且也可以提領出來。

對方慫恿再加碼投資可以賺更多，後續才會以LINE PAY轉帳投資15萬，後來要領取獲利一聽說要先繳20%稅金26萬元，也是有點傻眼覺得遇到詐騙，經警方輔以實際案例告知劉女此為典型「假APP投資 放長線釣大魚」詐騙手法，成功阻止本起可能遭詐騙之匯款案。

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