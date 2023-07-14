投資5萬元賺百萬元！27歲男險遭詐騙　 警：一看就知是假的

▲孔姓男子被一頁式賭博網站詐騙，警方前往勸說。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市27歲孔姓男子誤信一頁式廣告，被博弈網站「以小博大致富」話術吸引，投資5萬元後竟賺到100萬元，於是滙款11萬元加碼投資，行員發覺有異通報警方，員警向其解說此為詐騙集團常用之架設假APP，且網站APP所贏取的金額一看就知道是假的，孔男也坦承迄未領到贏取現金，成功攔阻詐騙。

▲▼警方以實際案例告知孔男此為典型「假APP網站真詐騙」手法，網站APP所贏取的金額一看就知道是假的。（圖／八德警分局提供）

警方表示，孔姓男子在一頁式廣告看到一則博弈網站，標榜「以小博大」穩賺不賠話術吸引，與對方加LINE後加入一個APP網站，先投資新臺幣5萬元，沒想到贏了百萬元，對方慫恿再加碼投資可以賺更多，孔男11日上午10許至銀行要再匯款11萬加碼投資，經銀行行員發覺有異，通報警方。

八德分局四維所警員蕭琮樺、許安毅接獲台企銀行員通報疑似有詐騙，便立即趕往處理，經孔男提示網頁給警方查看，發現該博弈網站是遊戲內的一頁式廣告，且網站APP所贏取的金額一看就知道是假的，孔男也坦承並未領得賺的現金，反而是自己不斷滙款投資現金進去。經警方輔以實際案例告知孔男此為典型「假APP網站真詐騙」手法，孔男直呼好緊張，並打消匯款念頭。