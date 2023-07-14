兩岸開戰「私人飛機將改成軍機」　郭台銘：我生在這、死在這、葬在這

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

台海局勢升溫，鴻海創辦人郭台銘今（14日）表示，他收到很多民眾向他留言擔心戰爭、希望和平，所以他會盡量推動和平宣言，但如果真的打戰，他的私人飛機就改成軍用，給前線送物資；郭強調，「我生在這裡，死在這裡，葬也葬在這裡」。

郭台銘14日晚間出席美麗島電子報董事長吳子嘉舉辦的「董事長開講」高雄場，會中有民眾詢問郭台銘，以後若有支持者想傳建議到臉書、IG，會親自看嗎？郭台銘表示，「我一定看」，且會跟幕僚一起討論，由幕僚先彙整訊息，若是比較緊急的，會優先回覆；若是比較相似的，則會統一回答；至於做不到的，就會回覆做不到。

郭台銘說，現在訊息很多，所以正在增加人手，如果回覆慢了點，「請各位抱歉一下」。郭也透露，他收到很多留言是擔心戰爭、希望和平，所以他盡量來推動和平宣言。

對於網友提問，台海是否會打仗？會搭私人專機飛走嗎？郭台銘說，台灣應該能夠避免打戰，「你只要不台獨」，應該能坐下來談判，「這是我想先嘗試的」。「我們不畏戰，但我們要避戰。」郭說，如果真打戰，他的私人飛機就改成軍用，給前線送物資，「我生在這裡，死在這裡，葬也葬在這裡」。