吳子嘉認與柯文哲吵架　「他如果當著我的面，我就把他扁一頓」

▲美麗島電子報董事長吳子嘉。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

美麗島電子報董事長吳子嘉喊卡原定邀請民眾黨主席柯文哲22日出席的「董事長開講」高雄場活動，引發討論。吳子嘉今（14日）晚間表示，柯文哲把總統選舉當成綜藝節目處理，但他希望柯文哲以後能繼續參加董事長開講，只是要請柯面對台灣人民關心的問題。另外，吳子嘉還打趣表示，他今天跟柯文哲吵架，「他如果當著我的面，我就把他扁一頓」。

柯文哲9日已出席台北場「董事長開講」，預計22日將再參與高雄場，但昨日卻傳出該活動取消的消息。柯文哲辦公室發言人陳智菡表示，或許因吳子嘉對活動要求更高，且14日至22日有多場見面會要籌辦，更加忙碌，原對方提出希望能與柯文哲當面討論活動內容，幕僚也積極對接安排，但吳子嘉行程繁多未果，決定先行取消。而陳智菡提及的時間，正是鴻海創辦人郭台銘出席「董事長開講」的日期。

不過，吳子嘉秀與柯文哲的LINE對話截圖，顯示吳13日上午10時57分先告知柯，「報告柯市長：小弟懇求見您一面，商量節目如何進行，都不可得？實在非常意外，連約您見面安排時間都如此困難。非常遺憾！網友動員效果又非常不好，目前唯一的選項只有取消7/22高雄場的見面會」。

柯文哲當日下午3時1分才回應，「我看秘書排的時間是明天早上8點在台玻大樓，通常你的訊息我會轉給秘書處理，因為排程沒有統一窗口，會出問題，所以我自己不會排程系統，全部由于文統一排程。我很難一一回覆每一個LINE。我現在在台中，算是奔走天下。當然報名情況不佳要取消，我們沒有付錢，也沒辦法。」吳子嘉則於5分鐘後回應柯，並提及「我不習慣『未讀未回』」。

14日晚間，在鴻海創辦人郭台銘的「董事長開講」高雄場活動上，有網友詢問吳子嘉跟柯文哲怎麼了？吳則開玩笑表示，他今天跟柯文哲吵架，「他如果當著我的面，我就把他扁一頓」。

吳子嘉說，一周前他在台北辦一場見面會，場創下將近300萬人次的流量，當時他提出兩個重要問題，第一、台灣何去何從？第二、如何解讀民進黨總統參選人賴清德投書《華爾街日報》的內容，但柯文哲當時都沒有回答，而郭台銘今天都回答了。

吳子嘉表示，柯文哲把總統選舉當成綜藝節目處理，但他仍希望柯文哲以後能繼續參加董事長開講，只是要認真回答國家大事，不要唬爛，乖乖面對台灣人民關心的問題，請柯文哲面對問題。但吳也強調，「我跟他一點問題都沒有」。