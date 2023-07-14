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遇支持者「拋直球」籲選2024總統　郭台銘立刻面露尷尬

▲郭台銘遇到民眾喊話支持他選總統。（圖／翻攝自YouTube／董事長開講）

▲郭台銘遇到民眾喊話支持他選總統。（圖／翻攝自YouTube／董事長開講）

記者蘇晏男／台北報導

各界高度關注鴻海創辦人郭台銘是否獨立參選2024總統，他今（14日）晚間出席「董事長開講」高雄場時，就遇到民眾表示，中華民國派的有志之士支持郭參選2024總統，讓他當場略顯尷尬，只是面對民眾的「直球對決」，郭依舊未回應。

郭台銘14日晚間出席美麗島電子報董事長吳子嘉舉辦的「董事長開講」高雄場，在現場民眾提問階段，自稱郭台銘高雄後援會發言人的徐尚賢表示，中華民國派的有志之士支持郭台銘參選2024總統 ，而當郭聽聞此事時，立即笑著閉眼表現出略顯尷尬的神情。

接著徐尚賢繼續說，他知道或許郭台銘參選與否，在今日結束前還是未知數，但他是眷村第三代，對郭有期許，所以他要請問，全台灣人能期待總統選舉公報上有郭的姓名？如果郭有幸擔任中華民國總統，在中華兩岸未來發展上，台灣年輕人可以抱持什麼態度？可以扮演什麼樣角色？

郭台銘表示，台灣人民有責任關心公眾事務，尤其現在遇到這樣的政府，人民更應該關心公眾事務、公共政策。他之所以發布相關政策，就是因為他有理想、抱負，例如金門和平宣言、零到六歲國家養、能源政策的建議、批評教育「3+1」等。

郭台銘說，所以他的結論是，人人都應該關心政治，把自己的理念跟理想說出來，而他可以匯集郭粉的理想，然後再發表，不管他將來扮演什麼角色，只要你們關心社會、台灣網健康道路發展、台灣和平不要戰爭、台灣經濟發展，這些政策，他都可以匯集，並在適當時機發表出來。

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