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京富興精密贊助中原籃球校隊6年2892萬　幕後促成者曝光

▲京富興精密贊助中原籃球校隊

▲京富興精密贊助中原籃球校隊。（圖／中原提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中原大學重視學生身心靈均衡發展，校園運動風氣鼎盛，其中籃球校隊更是歷史最悠久的隊伍。京富興精密科技公司在桃園市議會議長邱奕勝等人見證下，4日捐贈每年新台幣482萬元、共計6年，現金總值高達2892萬元，全力支持中原大學籃球校隊發展，響應中原大學之「全人教育」理念。

京富興精密科技董事長游志鵬指出，該公司對於學校運動方面的推展非常重視與支持，感謝桃園市議會議長邱奕勝及NIKE公司，相信中原大學男子籃球校隊，在各方支持協助下，球隊成績能夠迅速成長，快速進入公開甲一級的行列。

桃園市議會議長邱奕勝為中原大學資管系傑出校友，也是促成本次捐贈的重要推手，他表示，中原大學董事長張光正經常親自到球場為中原選手加油打氣，令他十分感動，他肯定京富興精密科技公司對籃球運動的支持，期許中原籃球隊未來能夠大放異彩！桃園市體育局局長許彥輝指出，非常開心看到企業贊助中原籃球隊，相信中原大學籃球隊是值得被培養的隊伍，期望藉由產官學合作，深植桃園籃球產業之發展。

▲京富興精密贊助中原籃球校隊

▲京富興精密贊助中原籃球校隊，議長邱奕勝(左五)居中促成。（圖／中原提供）

中原大學男子籃球隊總教練陳建廷表示，中原男子籃球隊目前有專任教練二名，隊員20餘名，大多是企業管理學系及國際商學學士學位學程運動績優學生。為了協助運動績優生適應大學生活，中原也規劃了運優生課業輔導計畫，遴選優秀學生做為運優生課業守護天使，使籃球隊員在學業表現和比賽成績皆能達到理想成果。期望藉由企業支持與合作，協助球員學生更能兼顧學業及專注於訓練，未來成為優秀的國家代表隊選手，落實中原培養學子「全人發展」之目標。

▲京富興精密贊助中原籃球校隊

中原大學指出，此次捐款自112年7月1日起至118年6月30日止，每年新台幣482萬元，現金總值2892萬元。捐款支應項目包含：學生學雜費、住宿費用、獎助學金、移地訓練費、裝備及耗材費、團體保險費、防護人員費、專案教練費、籃球隊課業輔導助教費用，以及中原大學籃球事務相關費用。另外，京富興精密科技每年也將捐贈價值新台幣150萬元之NIKE產品。

▲京富興精密贊助中原籃球校隊

「中原大學籃球校隊經費捐贈儀式」於中原大學「明門名人室」舉行，出席人士包括中原大學董事長張光正、副校長洪穎怡、捐贈代表京富興精密科技公司董事長游志鵬，以及桃園市議會議長邱奕勝、桃園市體育局局長許彥輝、中華運動文化暨人才發展協會理事長車宜靜等人。

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