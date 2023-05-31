中壢農業用地無法解套繪　議長邱奕勝邀立委及各局處協調

▲鄉親陳情中壢農業用地無法解套繪，議長邱奕勝+2立委及各局處協調解決。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市中壢區黃氏宗親、座落於中壢區啟文段668地號等28筆共計2萬5千坪的共有農地，早年因長輩興建農舍，大筆農地套繪管制，隨著後代繼承子孫人數增加，農地產權越趨複雜， 3年來，遲無法分割移轉。市議會議長邱奕勝31日於議會臨時會開會前夕，邀集立委魯明哲、呂玉玲和市府相關局處至議會協調，期早日解決，以達地盡其利。

市議會指出，為解決共有農地解套繪及分割問題，黃氏宗親耗費多年，直至109年才由法院調解完成，並擬定土地分配方案。惟分配方案受限市府業管局處眾多，3年多來遲遲未能解決，黃氏宗親向議長陳情尋求解決。

市府局處代表於協調會中表示，依現行農業發展條例及農業用地興建農舍辦法，已興建農舍土地應循解除套繪後再行分割的程序，但黃氏宗親所有2萬5千坪農地套繪多筆農舍土地，且分割後所有權人眾多，相關法令規定複雜，且分配問題又涉及各局處業務，行政程序必須花費一點時間完成。

邱議長表示，法令如果未強制限制不允許，市府應該站在民眾立場，將心比心，積極協助民眾解決問題；如果涉及中央法令的修改，與會的呂玉玲立委及魯明哲立委都會協助提案修法。經地政局、建管處及農業局出席代表現場釐清相關法規及程序後達成共識，會後由各局處依權責分管法規來協助執行解套繪及分割，待解除套繪程序完成後，黃氏宗親即可依法院判決分割及分配土地，讓土地能更有效利用。