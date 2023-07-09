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台南特搜通過國家搜救認證　加入國際人道救援輪值行列

▲台南市搜救隊參加國家搜救隊伍認證，進行36小時不間斷救援作業，順利取得中型搜救隊伍資格，將加入國際人道救援輪值行列。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市搜救隊參加國家搜救隊伍認證，進行36小時不間斷救援作業，順利取得中型搜救隊伍資格，將加入國際人道救援輪值行列。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市搜救隊於7月7日至9日至內政部消防署竹山訓練中心，參加國家搜救隊伍認證，進行36小時不間斷救援作業，順利取得中型搜救隊伍資格，將加入國際人道救援輪值行列。

▲台南市搜救隊參加國家搜救隊伍認證，進行36小時不間斷救援作業，順利取得中型搜救隊伍資格，將加入國際人道救援輪值行列。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市搜救隊由隊長楊子濬率潘師典、林毅醫師(財團法人奇美醫院)、陸乃甄等4名護理師(台南市立安南醫院)、張清泉、彭光聰技師(台南市結構工程技師公會)、拱祥生、陳怡豪技師(台南市土木技師公會)、吳宗憲中隊長等15名義消(義勇消防特搜中隊)共同組隊，動員警消42名、義消15名、土木及結構技師4名、醫護人員6名，總計67名。

▲台南市搜救隊參加國家搜救隊伍認證，進行36小時不間斷救援作業，順利取得中型搜救隊伍資格，將加入國際人道救援輪值行列。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為強化災害應變處理與提升救援效率，內政部消防署自2021年起分年推動特種搜救隊國家認證計畫(NAP)，共分二階段評核，第一階段為書面資料實地審核，審查搜救隊成員資格、裝備器材、訓練紀錄等各式書面文件；第二階段為36小時不間斷測驗，針對搜救隊五大功能編組之管理、搜索、救援、醫療及後勤等進行地震災害搶救模擬情境檢測，包括行動基地搭建、ASR評估搜索、倒塌建築物破壞、繩索救援、後勤支援、醫療救治等項目，以確認各項專業救災技能是否達標。

▲台南市搜救隊參加國家搜救隊伍認證，進行36小時不間斷救援作業，順利取得中型搜救隊伍資格，將加入國際人道救援輪值行列。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市搜救隊參加國家搜救隊伍認證，進行36小時不間斷救援作業，順利取得中型搜救隊伍資格，將加入國際人道救援輪值行列。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市搜救隊參加國家搜救隊伍認證，進行36小時不間斷救援作業，順利取得中型搜救隊伍資格，將加入國際人道救援輪值行列。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了通過此次認證，台南市搜救隊自2022年起，進行一連串密集的整合訓練，及辦理多場模擬演練，並在市府預算支持下，充實各式裝備器材，此次檢測認證期間遭遇高溫警示，極為考驗搜救隊的體力、耐力及專注力，在大家同結一心的努力下，仍是順利挺過難關完成各項救援任務，成功通過認證。

▲台南市搜救隊參加國家搜救隊伍認證，進行36小時不間斷救援作業，順利取得中型搜救隊伍資格，將加入國際人道救援輪值行列。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，這次通過中型搜救隊伍國家認證，是對消防局在救災救護工作上的肯定，除了承擔拯救大台南市民生命安全之責任，未來國外發生災害時，將與內政部消防署搜救隊及其他縣市通過搜救認證之搜救隊共同執行國際人道救援任務。

▲台南市搜救隊參加國家搜救隊伍認證，進行36小時不間斷救援作業，順利取得中型搜救隊伍資格，將加入國際人道救援輪值行列。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市搜救隊參加國家搜救隊伍認證，進行36小時不間斷救援作業，順利取得中型搜救隊伍資格，將加入國際人道救援輪值行列。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，中型搜救隊伍編組包括管理、搜索、救援、後勤及醫療五大分組，且要具備自給自足連續7天24小時的能力，並能執行倒塌或失效的重型鋼筋建築之破壞、切割等作為，此次消防局取得中型搜救隊伍認證，是對搜救隊成員們的肯定，將肩負起國際人道救援的艱鉅任務，未來仍持續充實各式特搜裝備器材，並辦理各項專業訓練以提升救災能力。

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