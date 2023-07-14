阿宏PO短髮正妹照　開玩笑「長相差太多」才丟包！妹子本尊神出了

▲跟男網友南下嘉義遊玩，台中女子卻慘遭丟包大馬路。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名林姓女子日前在交友軟體認識綽號「阿宏」的男子，並相約到嘉義遊玩，沒想到阿宏卻將林女載至嘉義市後丟包。有位名字有「宏」的網友，稍早在臉書發文「不好意思、當天把妳丟包在嘉義」，引起網友驚呼「是阿宏本人！」不過該網友事後澄清「不是我」，而圖片遭到盜用的妹子，身分也被神出了。

名字有「宏」的網友稍早在臉書發文，「不好意思，當天把你丟包嘉義，因為妳網路上給我的照片跟本人差太多了」。貼文發文後，立刻掀起討熱議，文章也被截圖轉發到各大社群平台，「網友阿宏」的臉書也遭到許多網友朝聖。

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「網友阿宏」驚覺狀況不對，隨後刪掉貼文並發文澄清，「各位～當事者不是我啦，因應時事、開玩笑的文章而已～別再私訊偶了、同時也對新聞上被丟包的小姐道歉、不應該因應時事開妳玩笑！」

▲照片中的右邊的妹子回應 。（圖／翻攝自當事人IG）

對此，網友認為開玩笑要有分寸，「以為這種玩笑好玩嗎？二度傷害這女生，幼稚」、「你真的芭比Q了」、「不覺得好笑」、「愛蹭熱度就自己承擔後果」、「玩笑真的不能亂開，真的後果自負，再怎麼澄清也無濟於事」、「拿別人外表來開玩笑？」

為了平息怒火，「網友阿宏」又發了一篇文道歉，「再向各位澄清一次、 新聞丟包事件的當事人（阿宏）不是我、不是我、不是我，同時也向被丟包的小姐道歉，因玩笑話的文章造成您的困擾！另外也對網路上的朋友們說聲抱歉，讓大家誤會了，本人做錯事情就要勇於道歉，希望事情能早日落幕」。

然而，「網友阿宏」放上的正妹照片，身分也被神出，是一名人妻，名為「Gina」，在IG上擁有7.6萬粉絲追蹤。老公還發限動傻眼喊「盜我老婆的圖，被丟包上新聞剛好而已喔」。Gina則轉發限動笑說「好了，大家可以不用再傳給我了」。

▼「網友阿宏」發文道歉。（圖／翻攝自FB）

