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社會 社會焦點 保障人權

遭勒頸誤逮「頭慘縫17針」　17歲少年反憂：警察會不會丟工作？

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣埔鹽鄉一名17歲少年，4日種完田騎腳踏車返家途中，經過埔鹽番金路時，竟被埔鹽分駐所3名員警當成逃逸移工追捕，少年以為遭綁架奮力掙扎，撞上耕耘機頭破血流縫了17針。家屬表示，孩子事後一想到當天的情形，就嚇到全身發抖，但仍擔心警察會因此丟掉工作。溪湖警方則強調一切都是誤會，將全力協助傷者後續事宜。

家人今天低調受訪說，案件發生後，警方就有到家中慰問，家屬表示，小孩目前仍在驚嚇中，一想到當天發生的事還會嚇得全身發抖，他的家庭困苦，一直四處問有沒有工作可以貼補家用，才找到一份秧苗場工作，上午七點就出門上班，真得很辛苦，沒想到當天傍晚回家就遇到此事。

家人說，剛開始警方沒有表明身分，表明身分後小孩也會害怕，等到小孩被壓制後，還不停的問警察「你真的警察嗎」，事後也告訴家人「我怎麼知道他是不是警察，如果不是，那我怎麼辦」，家屬難過的說，小孩受傷後反而一直告訴他們「警察很辛苦」，甚至還「更擔心警察因此失去工作」，還不停為員警說話，令家人相當的不捨。

▲彰化警逮錯人，17歲少年慘破頭縫17針。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

▲彰化警逮錯人，17歲少年慘破頭縫17針。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

透過逮捕畫面可發現，當時身穿灰色上衣、黑色長褲，腳上還套著黃色膠鞋的少年騎著腳踏車，遭員警座車攔下，2名員警下車後，便出手拉扯少年，他嚇到扔下腳踏車逃跑，駕駛座上的員警見狀下車支援。

少年奔跑過程中，頭部不慎撞上耕耘機，3名員警見狀，隨即將他團團包圍，過程中其中一名員警緊緊勒住少年的頸部，另一人更使勁拉扯少年腿部，最後將少年壓制在地，由於逮捕時引起騷動，附近居民也紛紛出來查看，孰料，最後竟是警方「抓錯人」，鬧出烏龍一場。

▲彰化警逮錯人，17歲少年慘破頭縫17針。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

今天下午溪湖警方局還原事發經過，案發在7月4日，當天埔鹽分駐所員警結束常訓穿著便衣，見到該名少年手拿手機騎著自行車、精神狀況不佳、行車搖擺不定，於是上前盤查還表明身分，卻被誤以為是壞人，少年跑離現場，結果撞上耕耘機導致左臉頰遭割傷。

副分局長施焜山表示，員警一見到該名年輕人受傷，立即打電話報請消防救護人員並陪同送醫急救，警方對於該名少年受傷深感不捨，現仍持續關懷傷者情形，初步已取得家屬諒解，將全力協助傷者後續事宜。

▲彰化埔鹽鄉一名17歲青少年被警方誤認為逃逸外勞。（圖／民眾提供）

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