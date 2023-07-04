濕紙巾包、徒手毆打！害女嬰腦出血　北市狠心保母被起訴

▲北市領有托育人員證照胡姓保母，因餵食未滿1歲女嬰過程不順，竟持濕紙巾猛毆女嬰，導致其硬腦膜下出血等傷害。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

令人痛心疾首！北市領有合格托育人員證照胡姓保母，受託照顧陳姓夫妻育有未滿1歲女兒，豈料，胡女竟因餵食女嬰過程不順，持濕紙巾包及徒手痛毆女嬰，甚至將女嬰猛力抓起，其父母接回發現有異，立刻就醫及報警，經診斷受有右側硬腦膜下出血、頭部外傷等傷害。士林地檢署偵結，依傷害罪將劣保母起訴。

起訴指出，今年4月28日上午8時許，陳姓、王姓夫妻將愛女交到胡女家托育。同日中午，胡女在廚房準備餵食女嬰，卻因過程不順，持濕紙巾包及徒手方式毆打女嬰頭部、臉部，甚至一氣之下猛力將女嬰抓起洩憤。

同日傍晚，胡女若無其事將女嬰交給其父母，父母返家後覺得愛女怪怪的，除火速就醫也報警處理。警方則在胡女家扣得智能攝像機3台；經就醫診斷，女嬰受有右側硬腦膜下出血、頭部外傷及左側臉頰外傷等傷害。

胡女向檢警坦承有毆打女嬰，而胡女家監視器也清楚錄下她動粗的過程，檢方根據就醫紀錄等，依傷害罪將胡女起訴，建請法院依兒童及少年福利與權益保障法規定，加重其刑。

至於，女嬰父母認胡女另涉妨害發育罪，但檢方認傷害犯行，並非長時間、多次凌虐，與構成要件不符，認此部分與傷害罪部分屬同一事實，不另為不起訴處分。