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社會 社會焦點 保障人權

小一女童字寫太醜　補習班師「大力打手」...家長看監視器氣炸

記者黃宥寧／台北報導

又傳補習班不當管教！有名網友在臉書社團《我是社子人》發文附影片指出，朋友的小孩在士林某補習班參加暑期課程，才上課短短8天，就被老師動手打2至3次，原因竟是「孩子字太醜」，讓網友看完紛紛留言「看到真的很心疼」、「看誇張」。目前該名孩童家長已赴派出所報案。

從網友提供的監視器畫面清楚看見，就讀1年級的女童坐在教室位置上，女老師站起來以手大力拍打其手背，女童面露害怕神情，不敢多做其他動作。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／我是社子人）

▲北市士林區驚傳某補習班老師，因就讀國小女學生字太醜竟動手。（圖／翻攝自Facebook／我是社子人）

畫面曝光後，網友紛紛留言「心疼孩子」、「支持提告」，但也有同補習班學生留言說，自己在該補習班8年多，覺得每位老師都很認真教導，也從沒被該名爭議老師打過，認為當時只是老師情緒沒有管理好，並不是像某些人所說的隨便亂打人。

對此，詹姓女童父母透過媒體表示，女兒就讀小學一年級到該補習班參加暑期課程，7月10日是上課第8天，但老師卻已動手2次，事後老師連一通關心電話都沒有，直到補習班12日看見臉書po文才打電話，因此目前決定提告傷害。

稍早該補習班也發聲明回應：

本校經營多年，均兢兢業業且用心照護每位學生，希望提供一個健康成長學習環境，更在教室內設置監視錄影機，並不定時抽檢察看。

很遺憾、抱歉發生此次老師拍打學生，經家長反應後，班方第一時間立刻主動提供監視器供家長查看畫面，釐清事件發生當下情況，期間也多次誠懇詢問家長需要提供什麼幫助或解決方案，皆未正面得到回應。

該名老師於本校任教5、6年，期間表現都正常，且認真，但往後為避免類似事件再發生，目前也將該名老師辭退，希望各位家長可以安心。

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