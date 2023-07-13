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不爽員工跳槽還挖角　老闆「暴力毆打逼簽本票」...還開車撞店

▲桃園市從事汽車美容業的陳姓男子涉嫌率眾圍毆前劉姓師傅，逼簽200萬元本票，還搶走其身上8300元，桃檢依強盜、殺人未遂罪嫌起訴。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市從事汽車美容業的陳姓男子涉嫌率眾圍毆前劉姓師傅，逼簽200萬元本票，還搶走其身上8300元，桃檢依強盜、殺人未遂罪嫌起訴。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

從事汽車美容業的陳姓男子在桃園區開業，公司劉姓包膜師傅離職後在桃園另立門戶，還回頭挖角公司其他師傅，陳心有不滿於2021年1月約劉到店內談判，先逼對方下跪道歉，又率領十餘人圍毆搶走他身上8300元，更逼迫劉簽立200萬元本票，劉的黃姓友人前來救人時，還險被陳砍死。桃園地檢署調查後，依強盜、殺人未遂等罪嫌，將陳等12人起訴。

檢警調查，44歲的陳姓男子在桃園區開設汽車美容店，因不滿前劉姓包膜師傅離職後另立門戶，還挖走其店內師傅搶生意，明知劉並未欠錢，卻以劉男離開經營汽車美容店，害他損失慘重為由，2021年1月28日下午4時許，約劉到店內談判，劉男抵達店內後，隨即拉下鐵門，陳男率領十餘名男子對其拳打腳踢，還拿出長刀揚言要砍掉劉男雙手，認為劉離職後，害他損失200萬元，還逼迫劉到附近超商領錢賠償。

後來因劉帳戶內沒錢，陳命劉拿出錢包，幫眾直接搶走皮包內8,300元，陳男逼迫劉男簽立200萬元本票仍不知足，又要求劉找人送錢來，劉男趁機向邱姓與黃姓友求救，黃男等人趕到陳男汽車美容店，見陳男店內有十餘人在場，趁機噴灑辣椒水製造混亂，拉著劉男逃命，黃男卻被陳男一夥人持刀砍殺，黃姓友人心臟部位被刺中大量出血，經緊急送醫急救幸運保住一命，陳男作案後一群人隨即鳥獸散。

陳男兩天後，再度率眾前往劉男經營汽車美容店砸店，以小貨車衝撞破壞鐵門後，再衝入店內猛砸，砸毀店內電腦、錄影設備與汽車包膜機器等設施，讓劉男損失慘重；事發後，袁姓男子向警方自首，供稱案發當天曾到桃園某宮廟開槍，但實際卻並非袁男所為，企圖誤導檢警辦案方向。

檢方經過年餘調查日前調查偵結，陳男等12人被依強盜、殺人未遂、妨害自由等罪嫌提起公訴，並建請法院依刑法之規定從一重處斷。

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