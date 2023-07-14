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讓人流口水的90元米其林！高雄3餐廳7月強勢入榜　今年累計12家

▲米其林入選店家Apis Grill。（圖／翻攝自米其林官網）

▲米其林公布7月新入選餐廳，三民區「Apis Grill」入榜。（圖／翻攝自米其林官網）

記者許宥孺／高雄報導

2023《臺北、臺中、臺南&高雄米其林指南》12日公布7月新入選9家名單，高雄共3家餐廳強勢入榜，今年累計已有12家入選。

觀光局指出，7月新入榜的三家入選餐廳各具特色，三民區的「Apis Grill」，以直火料理，柴火碳烤料理食材為其特色。米其林官網評論認為，主廚擁有二十多年烹調歐陸菜經驗，擅於以醬料為食材添新意。從蔬食、海鮮乃至肉品，均以炭火烹調，菜單每2至3周便會更新，大受歡迎的紐西蘭鹿肉和別具風味的鮑魚，菜色份量精巧，適合好友相聚或單人前往。

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▲昭明海產家庭料理。（圖／翻攝自米其林官網）

▲昭明海產家庭料理。（圖／翻攝自米其林官網）

位於前金區的「昭明海產家庭料理」，米其林官網評論描述，小店開業逾半世紀，接手的第二代繼續供應道地家常菜。招牌菜蒜仔肉以大火醬炒而成，火候十足，鹹香美味。每天進貨的新鮮海魚，不論紅燒或乾煎均非常出色。蛤蠣銀芽以綠豆芽搭配鮮美蛤蠣值得一試，而菜色均設有小、中、大三種份量。

▲老爺美食館。（圖／翻攝自米其林官網）

▲老爺美食館。（圖／翻攝自米其林官網）

米其林官網評論表示，鳳山區的「老爺美食館」，以焦糖燻鴨與香茅煎肉而廣為人知，其燻鴨選用北京鴨種以甘蔗糖燻，軟嫩多汁、香氣濃郁。此外，推薦加點熬煮四小時而成、真材實料且鮮味甘甜的魚湯。根據店內菜單，單點焦糖燻鵝胸、腿只要90元。

觀光局局長高閔琳表示，加上本月入選3間餐廳，高雄今年已累積12間入選店家，而近期辦理的「料理職人口袋美食」活動，也有多家先前已被列入米其林名單。觀光局8月也將前往馬來西亞及新加坡辦理海外推廣會、國際旅展，屆時也將把高雄米其林及推薦美食名單，分享給更多旅遊業者及國際遊客。

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