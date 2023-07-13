金溥聰曝侯友宜選情低迷關鍵　斷言7／23出現變數機率近乎零

▲ 國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室金溥聰 。（圖／記者許靖騏攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜目前選情低迷，找來前國安會秘書長金溥聰擔任競選辦公室執行長「操盤手」一職，是否會帶動選情備受關注。對此，金溥聰13日也在專訪中分析侯友宜選情低迷的原因，就是國民黨內有人把侯友宜劃分成「他們」不是「我們」，但他也斷言，雖然黨內有雜音，但在國民黨全代會（7月23日）中出現變數的機率近乎零。

金溥聰在同黨台北市議員鍾沛君的網路節目《今天誰來沛》中指出，侯友宜之所以選情低迷，最主要就是因為國民黨自己內部支持者不多，現在黨內居然有人把侯友宜看成「他們」不是「我們」，這就讓他非常著急，這也是他重出江湖的原因，他一定要出來強調「不要上敵人的當」，他常跟朋友說道，「這個人有一些優良的特質，也許有些條件不符合你們的期望，可是不能把侯友宜劃分成『他們』，那就中計了。」這樣一來民進黨就隔山觀虎鬥好了。

金溥聰也直言，懂國民黨內部結構運作的人都明白「換侯」是不可能事情，更何況黨主席朱立倫也再三保證了，「那為什麼還要鬧呢？」

針對立委鄭麗文近期拋出「侯下韓上」的想法，傳出可能祭出黨紀處分，他表示，雖然有人說他跳出來講是在分化內鬥，但他如果不講明白，這件事會持續影響到國民黨全代會之後，他舉例，就像在擠青春痘，有膿包就要擠出來。他也強調，在朱立倫明確表示不會「換侯」後，有心人士就會明白再鬧下去也是茶壺風暴，不會成事，所以他認為，在全代會出現變數的機率近乎零，但他也補了一句，雖然機率低，但在政治上「Never say never」。