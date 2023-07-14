《木曜4》全員出走！骨灰級鐵粉點名「這單元」是最大敗筆

▲日本行被大票粉絲吐槽。（圖／翻攝自IG／邰智源）

記者周亭瑋／綜合報導

知名YouTube頻道《木曜4超玩》近來爆出集體離職的消息，製作人陳百祥昨晚也吐露心聲，讓許多粉絲崩潰。一名骨灰級鐵粉就指出，木曜走到這一步的問題點，同時更點名1單元「是敗筆中的敗筆」。

這名網友在PTT提到，自己從卡車、拉米糕就開始看，以前四人時代還有溫妮親妹客串的時候，溫妮和泱泱在直播中話很多，四人各有互動，其中有一集講笑話，更狂戳他笑點，「雖然很爛，但超好笑的，每集都瞎雞巴亂搞也很好笑。」

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直到後來進入六大金剛時期，他坦言，「不是說阿部和坤達不好，不過直播變得很制式，幾乎就邰哥主key，百祥旁白吐槽，坤達接哏，三個女生淪為花瓶，偶爾講個一句，然後影片近期的轉淚點絕對是少年週刊。」

▲木曜4製作團隊曾創造不少YouTube第一的紀錄。（圖／翻攝自IG／陳百祥）

原PO接著說道，「這個日本行我看第一集馬上就知道完了，其實問題不是出在週刊形式斷斷續續，是內容真的就是吃吃喝喝，景點走走逛逛，抽籤許願，完全沒主題、沒目的、沒節目規劃、主持人沒互動，然後一直喊好久沒出國喔！好漂亮、好好吃，到底誰會要看這個？」

他認為，以同樣出去玩的企劃，民宿或一個屋簷下至少會塑造一種歡樂出遊氛圍，即使只是去宜蘭甚至在新北，在那邊喝酒聊天、幫別人買早餐、真心話大冒險的老哏，都比日本行好太多了。

▲鐵粉寫下文章感慨。（圖／翻攝自PTT）

對此，許多鄉民洗版回應，「日本行真的滿無聊的，還拍的那麼多集」、「企劃人員很爛啊，早就說冗員太多沒哏」、「韓國綜藝節目明顯有料很多」、「日本行完全不知道在幹嘛」、「日本行現在看起來就是畢業旅行XD」、「日本行超爛，還拉那麼久，哈日肥宅都不想看完」、「日本行又臭又長，還一直重複，不知道在幹嘛」、「日本行後面流量崩掉就應該直接腰斬了」。