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木曜團隊離職！她心疼阿部瑪利亞「演藝路很衰」　曾0收入水電被斷

▲▼ 。（圖／翻攝自阿部瑪利亞IG）

▲阿部瑪利亞中文進步很多。（圖／翻攝自阿部瑪利亞IG）

記者施怡妏／綜合報導

阿部瑪利亞曾為AKB48的一員，現在主要在台灣演藝圈發展，已經成為《木曜4超玩》固定主持人2年多，不過近來《木曜4超玩》被爆出幕後團隊「集體離職」的消息，製作人陳百祥也證實此事，有網友心疼阿部瑪利亞，待在AKB48沒有名氣，後來TPE48爆發經營危機，現在木曜內部也出了問題。

原PO在PTT發文，「阿部瑪莉亞是不是很衰啊？」在AKB48時沒有紅，後來加入TPE48台灣發展，怎料公司卻爆發經營危機，拖欠員工薪水超過3個月，員工代墊的錢也都沒有領到，後來TPE48官方網站甚至無預警關閉，「阿部瑪利亞三餐不繼，繳不出房租、水電」。

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原PO表示，後來到《木曜4超玩》當主持人，好不容易有點知名度了，結果現在幕後團隊集體離職，「她現在應該不知道該怎麼辦，中文好不容易練起來了，要回日本還是繼續待台灣啊，有八卦嗎？」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友認為，阿部瑪利亞在台灣已有知名度，後續發展不用擔心。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友認為不用擔心，「不用你擔心吧，都有知名度了」、「日本人個人頻道還有很多題材可以拍」、「她自己YT有做起來就好了」、「人氣起來了，單開頻道也活得下來」、「阿部就是女生也喜歡的女生」、「主力已經轉到個人頻道，也有經營課程，名氣跟訂閱都有了」、「出日文教學課程一定賺翻」。

27歲的阿部瑪利亞出生於日本神奈川，早在近13年前，就以AKB48第10期生身份出道，並於2017年成為TPE48（現為AKB48 Team TP）第一位正式成員；2019年AKB48首度來台舉辦演唱會，阿部瑪利亞也在當晚正式宣布從團體AKB48 Team TP畢業，成為首位在海外畢業的成員，隨後加入《木曜4超玩》，成為固定班底之一。

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