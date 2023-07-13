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兒啞鈴弒父！母求別讓國民法官審理：我只剩這麼一個兒子

▲▼病兒啞鈴弒父稱遭「附身」　老母淚求治病北院首准「暫行安置」。（圖／記者劉昌松攝）

▲鍾姓男子（淺色上衣）涉持啞鈴弒父，到案自稱遭「附身」，被裁定暫行安置住院治療精神疾病至今。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

新北1名鍾姓男子今年（2023年）1月在家涉用啞鈴砸死7旬父親，被起訴涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌，移審台北地院列為國民法官參審案件，鍾母不願家醜攤在外人面前，聲請不要國民法官參審，法官今開庭調查，鍾母哭求法外開恩給兒子減刑「我先生走了，只剩這麼一個兒子」，鍾男也跟著哭，希望別讓路人參審，「讓專業的人來」，並要求媽媽陪他開庭，法官評議後將裁定是否改採職業法官審理的通常程序。

41歲的鍾男到案後被鑑定罹患思覺失調症、行兇時疑受病情影響，目前被暫行安置於三軍總醫院北投院區住院治療，他今與母親在醫院視訊出庭。69歲的鍾母說本案令她承受喪偶的巨大痛苦，但兇手是她的獨子，事發前一家三口都能團結一起，兒子是因為生病出現幻聽、以為爸爸是「撒旦」才犯下大錯。

▲▼新店發生人倫悲劇，無業兒子拿起啞鈴將父親爆頭打死。（圖／記者游宗樺攝）

▲新北市鍾姓男子涉持啞鈴砸死7 旬老父。（圖／資料照）

鍾母表示：「我想我先生也不贊同國民法官參審。」國民法官參審會引起大眾關注，她不希望家庭遺憾被人知道而因此再經歷一次痛苦，「我是妻子，又是母親，這種情況不要讓不是律師或法官的人關注度那麼高，造成我心裡無法抹滅的痛」，且國民法官參審要連續開庭，她有工作若常請假會有影響。

鍾母強調能原諒兒子，「我覺得我兒子是心地善良、很孝順的孩子」，兒子暫行安置受到正規治療，病情慢慢正常恢復，她懇求法官判決兒子在醫院繼續治療，以免去監獄坐牢又回到原點。鍾母哭著說：「我先生走了，只剩這麼一個兒子，他是因為生病才殺死父親，希望法外開恩，能夠減刑！」讓兒子早日回家跟她團聚。

鍾男跟著母親哭，他承認殺死爸爸，辯稱沒有弒父動機，「我是被附身、有幻聽」，希望法官諒解他，別讓路人參審，「讓專業的人來」，鍾男說對於大家高度重視這件案子「我很欣慰」，可是要低調些、不想造成社會大眾的輿論，他更希望不要判無期徒刑，「我已經失去爸爸，我怕我死在監獄裡，沒辦法照顧母親」。

▲▼啞鈴弒父的鍾姓男子移送北檢 。（圖／記者劉昌松攝）

▲鍾姓男子（中）涉持啞鈴弒父後，被移送台北地檢署複訊，自稱被「附身」行兇 。（資料照／記者劉昌松攝）

檢方指醫院函覆鍾男目前妄念比例已從先前6、7成大幅降到2、3成，一旦意識自己妄念與現實的區別，就會回到現實，所以具有接受審判的能力。檢方尊重合議庭決定本案是否維持國民法官參審程序，檢方與鍾男的律師對於鍾男犯案時符合精神耗弱得減刑的事由有共識，但對於鍾男減刑程度與是否監護處分尚未交換意見。

法扶基金會指派為鍾男辯護的3位律師主張，檢方本案聲請調查證據82項、列出筆錄書證40項，需勘驗的38個影像檔案總長2小時30分鐘，還可能增加，鍾男母子身心狀況未必能負荷冗長的國民法官參審程序，加上鍾男仍有妄想症狀，問答時須釐清他說的是現實或妄念，也會增加國民法官參審負擔，建請不採行國民法官參審程序。

法官將評議決定是否改採通常程序，另訊問鍾母得知她沒親友幫手，提議指派1位社工陪鍾男出庭。鍾母感謝好意，但她的兒子她要自己陪，兒子仍很依賴她，鍾男也說要媽媽陪，「媽媽是支撐我生存的力量」。法官安撫解說社工並非取代媽媽、而是分攤媽媽負擔，母子倆才放下疑慮，鍾母並聽從法官建議，日後出庭用屏風遮擋她身影，以免被旁聽民眾看到。

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