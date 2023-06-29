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社會 社會焦點 保障人權

酒店妹拒追求遭刺7刀慘死　恐怖男還跨坐她指侵！裝沒事洗手滅證

記者劉昌松／台北報導

男子陳冠霖愛上花名「伊伊」的酒店女公關，但不滿對方回應冷淡，3月初藉口最後一次光顧，逼出伊伊坐檯，趁2人在獨處時，持水果刀猛刺伊伊胸、腹部7刀，力道強到刀刃斷裂，酒店員工聽到伊伊慘叫一聲，衝進包廂目睹伊伊躺在血泊中呻吟喊痛，陳男卻在一旁以手指伸入她下體，最後伊伊送醫急救不治，台北地檢署29日依性侵殺人罪起訴陳男。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳冠霖涉嫌追求酒店公關不成，在包廂刺死被害人還以手指性侵遭起訴。（圖／記者劉昌松攝）

陳男遭起訴的法條依據是《刑法》規定的加重強制性交而故意殺人罪，只有死刑或無期徒刑2種結果，依《國民法官法》規定，若被害家屬同意，本案可能成為首件由國民法官參審的性侵案，但審判過程仍因涉及妨害性自主不得公開。

56歲的陳男從2022年12月起，頻繁前往台北市中山區某酒店光顧，而且專點20多歲的伊伊坐檯，不願意出場性交易的伊伊查覺到陳男舉止怪異疑似「暈船」，請酒店員工幫忙，盡量阻擋陳男點檯，甚至連陳男藉口請伊伊幫買電子煙，希望與伊伊保持酒店外的聯繫關係，伊伊索性直接把菸商聯絡方式給陳男，要求陳男自己去買。

▲▼長相甜美的伊伊在酒店上班4個月，沒想到竟慘被瘋狂酒客砍殺8刀亡。（圖／讀者提供）

▲長相甜美的伊伊拒絕男客追求，慘在包廂內遭7刀刺死。（資料照／讀者提供）

過程中，酒店員工也協助維護伊伊的安全，可2023年3月2日晚間6點多，陳男從家中帶著果尖刀，到酒店表明，這是最後一次希望伊伊陪伴，工作人員一方面安排其他2名女公關進入包廂陪伴拖時間，一方面與陳男約法三章，不能對伊伊做出不禮貌的事情。

陳男允諾安分守己後，伊伊進入包廂陪酒，之後2名女公關分別因酒醉等因素離開包廂，隔天(3日)清晨7點45分左右，酒店即將結束營業，陳男和伊伊發生爭執，趁伊伊進入包廂廁所時跟入，持刀接連朝伊伊肚子、胸部、頸部等地猛刺7刀，刀刀深及內臟，不但肝臟被刺穿，連肋骨也被切斷，過程中，刀刃也斷成2截。

▲▼酒店女公關慘被客人狂砍6刀，酒客殺人後自殘由警方協助送醫救治。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲陳冠霖被逮後辯稱有試圖救回被害人，但性侵犯行都被目擊。（資料照／記者邱中岳翻攝）

等著打烊下班的工作人員在大廳聽到伊伊慘叫一聲，立刻衝進包廂，目睹伊伊正躺在血泊中，而陳男赤裸上半身跨坐伊伊身上，隔著內褲指侵，並親吻伊伊胸部，陳男此時因為背對門口，完全沒注意到犯行遭目擊，等到工作人員衝到一旁，不斷對痛苦呻吟的伊伊喊話，要伊伊撐住不要閉眼睛，陳男還若無其事地去一旁洗手，並將斷裂的刀刃丟進馬桶。

警消獲報趕到後將伊伊送醫，但仍回天乏術，陳男表示因為伊伊突然叫他「去死」，才會一時氣憤行兇，但隨後有試圖救回伊伊，否認有殺人或性侵意圖，但因法醫相驗報告、相關DNA採證比對以及目擊者證詞，都證明陳男在說謊，案經檢察官蕭永昌調查後依法起訴。

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