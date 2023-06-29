酒店妹躲追求竟遭男客刺殺性侵　護死者名節可拒國民法官參審

▲台北地院將陳冠霖所涉犯性侵殺人案列為國民法官參審案件，今公開抽籤組成承審合議庭。（圖／台北地院提供）

記者黃哲民／台北報導

北市男子陳冠霖向1位酒店年輕女公關示愛被冷回，今年（2023年）3月涉持刀刺殺對方7刀再以手指性侵，台北地檢署偵結，今依強制性交而故意殺人罪嫌起訴陳男，隨即移審台北地院列為國民法官參審案件，經公開抽籤，由受命法官郭又禎、審判長黃怡菁與陪席法官劉庭維組成合議庭審理，在押的陳男是否續押，今將另由法官洪甯雅開庭調查。

本案是《國民法官法》今年元旦施行後，北院第3件國民法官參審個案，因案情涉及性侵情節、依法不公開審理，也將是北院第1件不開放旁聽的國民法官參審案件，若被害人家屬不願被害人隱私與名譽再受傷，可透過檢察官聲請不採行國民法官參審程序、維持3位職業法官審理的通常程序。

此外，合議庭斟酌公共利益、當事人訴訟權益與國民法官的審理負擔，若認為確有《國民法官法》第6條所定不宜採行國民法官參審程序的事由，也可不等當事人聲請，直接依職權聽取訴訟雙方意見後做裁定。

▲陳冠霖涉殺害心儀的酒店女公關還性侵，到案辯稱非預謀犯案。（資料照／記者邱中岳翻攝）

檢方起訴指出，56歲的陳冠霖（在押）從去年（2022年）12月起，多次到北市中山區本案被害人工作的酒店消費，每次都指名20多歲的被害人坐檯，女方僅陪酒不賣身，感覺陳男對她有想法，私下請業者盡量別安排她跟陳男碰面，酒店員工也幫忙保護她的安全。

今年3月2日晚間6點多，陳男到酒店宣稱最後1次點被害人陪伴，酒店安排另2位女公關一起進包廂周旋，要求陳男不能對被害人不禮貌，陳男裝乖一直逗留到隔天（3日）上午7點多，2位作陪女公關酒醉離開、酒店即將打烊，陳男才現出原形，持1把預藏水果刀涉連續猛刺被害人7刀，深及內臟，刀刃還斷成2截。

▲慘遭陳冠霖殺害的酒店女公關，長相甜美，事發時在該酒店任職4個月。（資料照／讀者提供）

酒店人員聽見被害人慘叫，衝進包廂目睹被害人倒臥血泊中、奄奄一息，陳男竟光著上半身跨坐被害人身上用手指性侵，酒店工作人員推開陳男，不斷對痛苦呻吟的被害人喊話打氣，但送醫急救仍回天乏術。

陳男趁亂若無其事到一旁洗手，把斷刀丟進馬桶，被警方帶回調查時，他辯稱被害人突然辱罵他「去死」，一時盛怒行兇，不是預謀性侵或殺人。檢方依據目擊者證詞、DNA採證及法醫驗屍報告，認定陳男說謊，今起訴他涉犯強制性交而故意殺人罪嫌，法定刑為死刑與無期徒刑2種。