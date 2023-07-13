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人像旗艦OPPO Reno10系列登台　推同價位帶最強潛望式長焦鏡頭

▲OPPO Reno10。（圖／OPPO提供）

圖、文／OPPO提供

OPPO長期深耕美學及影像力，Reno 系列以創造力和人像專家的領導地位在全球廣受支持，在台灣已累積超過100萬用戶，至今更迭至第十代，推出全新Reno10 系列——Reno10 Pro+、Reno10 Pro、Reno10，一次滿足影像愛好者的不同需求。

OPPO Reno10 系列在影像、性能全面升級，導入全新長焦鏡頭，以媲美擬單眼相機的黃金焦段帶來絕美人像，再次將手機人像攝影推升至全新高度；同時，配備最高100W 的 SUPERVOOCTM 超級閃充、超感VC散熱系統、旗艦級處理器、旗艦級螢幕等組成的絕佳規格，滿足用戶的全方位體驗。

此外，同步推出可與OPPO手機完美連接的平板及耳機新品；OPPO首款旗艦平板OPPO Pad 2，處理器、螢幕、喇叭等規格全面提升，釋放行動生產力、影音體驗的強大潛能；OPPO Enco Air3 Pro真無線降噪耳機在軟硬體皆有感升級，首創竹纖維材質動圈、導入旗艦級黃金聽感等功能，加上高達49db深度降噪，絕佳音質如影隨形。

OPPO台灣總經理劉金Vincent表示：「OPPO持續研發創新技術、領先產品，專注於軟硬體提升帶來的影像力升級，期待透過Reno10 系列一鍵集大成的人像專家，為用戶帶來更多精彩影像。此外，OPPO深化在台實體通路佈局，三創旗艦門市將於不久後開幕，將帶來更寬闊、舒適的體驗空間，持續優化用戶的購物體驗。」

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