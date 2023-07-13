眼睫毛都拍得清晰！OPPO Reno10登台　三大亮點一次看

▲OPPO Reno10。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／台北報導

OPPO今日正式宣布，旗艦新機OPPO Reno 10系列正式在台灣登場，此次新品包含三款機型，Reno 10、Reno 10 Pro、Reno 10 Pro+。售價分別為，Reno 10 13,990 元起、Reno 10 Pro 17,990 元、Reno 10 Pro+ 24,990 元。

此次新機主打「人像專家」，其實過去幾代的Reno產品，也都一直被認為是「美照神機」，一向以人物攝影為專業的Reno系列，此次也特別導入全新的長焦鏡頭，可以記錄人物每個神情，甚至連細微的髮絲都能記錄下來。

1.人像攝影

外觀上，是配備潛望式鏡頭最輕薄的手機之一，僅有8.28mm，減少鏡頭模組厚度，提供更好的握感，搭載1.5K超清晰螢幕，併搭載45到120Hz螢幕更新率，運作流暢且保證電池消耗更低。

6400萬畫素潛望式鏡頭，成像更清晰，支援3倍光學變焦，體驗自然景深加上壓縮感，近光亮提升234%，提升人像攝影體驗，OPPO表示，一般長焦鏡頭近光量較小，但透過軟硬體結合，就可以在夜晚清晰拍出細節，放大也可以看到眼睛紋理。

OPPO表示，在軟體上，Reno 10系列具備更精準的人向辨識與分割，可以分辨頭與臉的位置，自動調整對焦，還原臉孔膚色，改善影像清晰度，就能拍出自然人像照片，除了人物本體外，背景優化，讓背景光影更加自然。而經過控制優化就可以捕捉更細微的表情，讓畫面具有感染力。

2.100W閃電快充

此次也搭載100W超級閃充，充電5分鐘，就可以玩遊戲2小時、看影片3小時，將手機全部充滿只需要27分鐘，能夠待機1.6天，電池容量為4700mAh，且能耐用4年。通過安全快充嚴格測試，保證充電安全，包含手機、充電線、極端環境等測試通過。

3.超強散熱

近年來智慧型手機隨著性能提升，但也出現副作用，許多手機都會出現發燙現象，尤其是在打遊戲等需要高度運作的時期，不過Reno 10也引入超導石磨材料，增加面積，與上代相比散熱能力增加33%，確保系統更加穩定。