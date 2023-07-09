　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

盛夏購物樂！花蓮購物節7 ／14熱情開跑　消費滿百週週抽大獎

▲▼花蓮迎接盛夏購物節「夏拼購物，滿載而歸」舉辦宣傳記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮迎接盛夏購物節「夏拼購物，滿載而歸」舉辦宣傳記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮購物節「夏拼購物，滿載而歸」迎接盛夏，7日於縣府大禮堂舉辦宣傳記者會，縣長徐榛蔚宣告7月14日正式開跑，民眾只要於特約商店消費滿佰即可參加，週週抽出大獎！讓民眾擁有一個充滿驚喜和樂趣的盛夏購物體驗。

▲▼花蓮迎接盛夏購物節「夏拼購物，滿載而歸」舉辦宣傳記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，為期12週的購物節，獎項包含石頭掃地機器人、MacBook、iPhone手機、Marshall藍牙喇叭、Dyson吹風機以及花蓮在地特色伴手禮組成的「洄瀾豪禮」等超過百項好禮，購物節的活動除了數位的提升之外，也將遊客導入中南區觀光消費。今年的購物節擴大辦理，感謝商家及在地長者對於數位購物的高接受度，共創更多經濟產值，未來的購物節活動也將融入在生成式人工智慧（Open AI）當中，透過Open AI的數據化，整合全花蓮食衣住行，嘉惠各產業，讓花蓮成為友善、國際、智慧的都市。

如來素食烘焙老闆廖進得也分享提到，感謝花蓮縣政府舉辦活動刺激花蓮的消費買氣，也帶動產業數位化提升，鼓勵更多花蓮商家加入振興行列，共同帶動花蓮經濟發展，更期盼花蓮縣政府作為商家強力的後盾，一起迎向未來挑戰。

▲▼花蓮迎接盛夏購物節「夏拼購物，滿載而歸」舉辦宣傳記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲徐榛蔚表示，為期12週的購物節活動除了數位的提升之外，也將遊客導入中南區觀光消費。

花蓮購物節邁入第2個年頭，從第1期「在地消費 Ｕ你購」，以振興在地消費、獎留花蓮為目標，並招募在地獨立店家加入特約店家，提升在地消費力道；第2期「花蓮購給力 一起拚經濟」擴大招募大型連鎖企業加入，活動熱度及消費金額再創新高。今年以「夏拼購物，滿載而歸」為主題，並進一步擴大開放連鎖超商成為特約店家，另外，活動將逐週依序於花蓮北、中、南區抽出幸運兒，參加抽獎的方式除了上傳發票、收據或照片證明外，今年還新增了電子發票同步登錄功能，以鼓勵店家及民眾使用電子載具，響應無紙化消費，讓民眾在參加抽獎的同時，也為環境永續出一份力。

花蓮縣政府活動一波接一波，「永續遊花蓮獎勵方案」針對自由行旅客和旅行社推出獎勵；「花蓮絕美步道」活動推廣民眾享受花蓮山海步道美景；暑期更有眾所矚目的「夏戀嘉年華」、「2023花蓮紅面鴨FUN暑假」以及「2023花蓮縣原住民族聯合豐年節」等等，預期將有大量遊客前來花蓮，因此趁勢推出「花蓮購物節」活動加強民眾消費力道。

▲▼花蓮迎接盛夏購物節「夏拼購物，滿載而歸」舉辦宣傳記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

青年發展中心指出，花蓮縣內青年市集攤商小販數量持續增加，以低門檻、高互動、特約店家專屬回饋機制之方式吸引微型店家參與，並導入青年發展中心的創業輔導機制，協助參與店家穩定創業、建立數位曝光管道及學習數位應用工具，進而加速數位轉型。並透過分區抽獎模式，吸引民眾跨區至中南區店家消費，以促進花蓮之南北均衡。本次活動即日起啟動招商程序，店家招募說明會將陸續分別於北、中、南區辦理，共計6場次，歡迎踴躍報名參加。

活動詳細資訊詳見官方網站https://hlgo.tw/

ET快訊
床墊多久換一次？「1年吸汗94公升」專家曝可怕後果
阿本「病床上想通」辭掉7年幕後工作！　正式回歸
東京淺草寺「巨龍畫」突大面積脫落！　垂掛天花板上
要降溫了！　明起「午後雷雨範圍擴大」
好市多起司驗出「致癌物」　北市衛生局：累計下架44盒
台東男帶雙刀尾隨女子砍頸！　遭壓制打趴喊：地板很燙

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆宣導亂丟垃圾裁罰3600起跳　推LINE官方帳號加速線上檢舉

持續高溫小心熱傷害　7大脆弱族群謹守3要訣預防

「桃青職人祭」在地文創品牌會師　展現創意能量

「看世客博遊桃花園 」399起高CP值遊程　7／11起開賣

盛夏購物樂！花蓮購物節7 ／14熱情開跑　消費滿百週週抽大獎

侯友宜參訪宜蘭童玩節　肯定宜縣府辦活動用心

弱勢童安心放暑假！花蓮擴大發放「幸福午食券」　4千學子受惠

恆基課輔班小小職人體驗　佳冬自製午仔魚一夜干

唐寧茶攜手阿里山英迪格　「遊樂森園夏午茶」每日限量5套

台中小小消防營2千名1小時秒殺　27體驗場全台最多

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

張惠妹《我依然是你的情人》悼念李玟　「我們都要好好的」唱到哽咽

王柏傑得影帝上台飆「法克」　樂喊：張孝全我得獎了

台北電影節／百白開場「慘摔Z字倒地」　「哪裡跌倒哪裡站起來」超爆笑

瘦子遭爆料提告後露面：很莫名其妙　摟粉絲合照變調「未來2件事不做」

網紅護理師與友衝突遭警帶回　控遭「觸碰肢體」警：正當執法

鳳梨遭嗆「詐騙老人47萬」沒道歉　親揭「阿嬤過世了」：不想造成2次傷害

湖南32層大樓磚瓦崩落!　眾人驚恐奔逃遭砸：像爆炸

放棄百萬年薪！30歲裸辭　生活無趣為重新尋回快樂

小薫談黑人捲性騷：我是邊緣人！　遭經紀人爆「被排擠」她超慌XD

基隆宣導亂丟垃圾裁罰3600起跳　推LINE官方帳號加速線上檢舉

持續高溫小心熱傷害　7大脆弱族群謹守3要訣預防

「桃青職人祭」在地文創品牌會師　展現創意能量

「看世客博遊桃花園 」399起高CP值遊程　7／11起開賣

盛夏購物樂！花蓮購物節7 ／14熱情開跑　消費滿百週週抽大獎

侯友宜參訪宜蘭童玩節　肯定宜縣府辦活動用心

弱勢童安心放暑假！花蓮擴大發放「幸福午食券」　4千學子受惠

恆基課輔班小小職人體驗　佳冬自製午仔魚一夜干

唐寧茶攜手阿里山英迪格　「遊樂森園夏午茶」每日限量5套

台中小小消防營2千名1小時秒殺　27體驗場全台最多

世界聽障桌球錦標賽臺北開打！各國好手齊聚台灣

林佑星回家被誤認成送貨！　「穿搭一看」老婆笑到嘿姑：可以打工

傳民進黨禮讓林亮君　綠議員淚訴賴清德：不要拋棄戰友

中山高嘉義交流道北向2車禍7車擦撞　都是沒保持安全距離

高雄洲際WA-RA轉型夜幕餐酒館　PAVO聯名酒吧南霸天「烤鴨醬加入調酒」

夾大塊芒果尬鹹奶油乳酪醬！　夏季最新「2款芒果貝果」開吃了

全台熱爆！「家養北極熊」天黑才敢遛狗　主人嘆：牠出門就想回家

孫藝珍成房產大亨！7億元脫手江南大樓　3年「增值近1倍」

校花女友太可愛！男交往半年「不敢色色」：怕玷汙了她

基隆宣導亂丟垃圾裁罰3600起跳　推LINE官方帳號加速線上檢舉

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

地方熱門新聞

快訊／龜山鐵皮倉庫大火　6噸鋰電池全燒毀

好市多起司驗出致癌物！ 高雄開罰

鄭麗文請身先士卒到台南領軍作戰

即／馬祖酒廠火警！火勢猛烈竄天際

交通違規記點新制施行

好市多起司驗出致癌物！消保官聲明

台中疑出現首例本土登革熱　

台南特搜通過國家搜救認證

芬園荔枝大爆發多10倍！價格崩了

斥資千萬！全台最大賽車模擬器體驗館插旗台中　神車當鎮店之寶

南消二大楠西盛典芒果節創意防火宣導

侯友宜、姚正玉合體看板台南亮相

台南市吳姓宗親會第15屆理事長交接

更多熱門

相關新聞

伊甸第10屆無障礙生活節即將開跑

伊甸第10屆無障礙生活節即將開跑

「雖然脊椎嚴重側彎，但隊友就是我的手和腳，我們要一起得冠軍！」31歲的小策是伊甸心園小作所的身障學員，領有中度智能障礙手冊的他，4日與100名身障青年一起用樂樂棒，揮出人生最精彩的瞬間，也為9月16日即將登場的「第10屆無障礙生活節」揭開序幕。

花蓮警「青春專案」開跑連3天臨檢

花蓮警「青春專案」開跑連3天臨檢

安平警攜手店家要讓青少年健康過暑假

安平警攜手店家要讓青少年健康過暑假

全國「戶政日」表揚　花蓮奪4大獎

全國「戶政日」表揚　花蓮奪4大獎

棘手的通貨膨脹麻煩才要開始

棘手的通貨膨脹麻煩才要開始

關鍵字：

盛夏樂趣購物購物節開跑消費滿百週週大獎

讀者迴響

熱門新聞

正妹鄰居搭訕照三餐問候！保全1年後現況超淒慘

林靖恩爆「賣掉李坤城房子」天天住飯店！

UNIQLO「免費好康」被挖出

台北大安區母子墜樓雙亡　遺書內容曝

《大學生》班底無預警宣布結婚！

李玟二姊怒了「戳破Bruce假富豪真相」！

富家女無限卡遭盜刷33萬　父：以後限100萬好了

KID叫外送「驚見坤達」！

凌晨連4震！最大規模5.3、震度4級　10縣市有感

100元吃三餐！15歲妹「活像骷髏」　嘆沒錢別生小孩　

泰國名寺和尚「路邊車震」嫩齡人妻

炎亞綸慘了！《營業中》剩下頭頂背影

明雨區擴大！　最新成颱機率曝

被朋友嫌怪！她喊「不穿內衣」超爽　一票人爆共鳴

苗栗騎士鐮刀襲警！腳中彈狂逃被逮

更多

最夯影音

更多
阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦
張惠妹《我依然是你的情人》悼念李玟　「我們都要好好的」唱到哽咽

張惠妹《我依然是你的情人》悼念李玟　「我們都要好好的」唱到哽咽

王柏傑得影帝上台飆「法克」　樂喊：張孝全我得獎了

王柏傑得影帝上台飆「法克」　樂喊：張孝全我得獎了

台北電影節／百白開場「慘摔Z字倒地」　「哪裡跌倒哪裡站起來」超爆笑

台北電影節／百白開場「慘摔Z字倒地」　「哪裡跌倒哪裡站起來」超爆笑

瘦子遭爆料提告後露面：很莫名其妙　摟粉絲合照變調「未來2件事不做」

瘦子遭爆料提告後露面：很莫名其妙　摟粉絲合照變調「未來2件事不做」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面