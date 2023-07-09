盛夏購物樂！花蓮購物節7 ／14熱情開跑　消費滿百週週抽大獎

▲花蓮迎接盛夏購物節「夏拼購物，滿載而歸」舉辦宣傳記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮購物節「夏拼購物，滿載而歸」迎接盛夏，7日於縣府大禮堂舉辦宣傳記者會，縣長徐榛蔚宣告7月14日正式開跑，民眾只要於特約商店消費滿佰即可參加，週週抽出大獎！讓民眾擁有一個充滿驚喜和樂趣的盛夏購物體驗。

縣長徐榛蔚表示，為期12週的購物節，獎項包含石頭掃地機器人、MacBook、iPhone手機、Marshall藍牙喇叭、Dyson吹風機以及花蓮在地特色伴手禮組成的「洄瀾豪禮」等超過百項好禮，購物節的活動除了數位的提升之外，也將遊客導入中南區觀光消費。今年的購物節擴大辦理，感謝商家及在地長者對於數位購物的高接受度，共創更多經濟產值，未來的購物節活動也將融入在生成式人工智慧（Open AI）當中，透過Open AI的數據化，整合全花蓮食衣住行，嘉惠各產業，讓花蓮成為友善、國際、智慧的都市。

如來素食烘焙老闆廖進得也分享提到，感謝花蓮縣政府舉辦活動刺激花蓮的消費買氣，也帶動產業數位化提升，鼓勵更多花蓮商家加入振興行列，共同帶動花蓮經濟發展，更期盼花蓮縣政府作為商家強力的後盾，一起迎向未來挑戰。

▲徐榛蔚表示，為期12週的購物節活動除了數位的提升之外，也將遊客導入中南區觀光消費。

花蓮購物節邁入第2個年頭，從第1期「在地消費 Ｕ你購」，以振興在地消費、獎留花蓮為目標，並招募在地獨立店家加入特約店家，提升在地消費力道；第2期「花蓮購給力 一起拚經濟」擴大招募大型連鎖企業加入，活動熱度及消費金額再創新高。今年以「夏拼購物，滿載而歸」為主題，並進一步擴大開放連鎖超商成為特約店家，另外，活動將逐週依序於花蓮北、中、南區抽出幸運兒，參加抽獎的方式除了上傳發票、收據或照片證明外，今年還新增了電子發票同步登錄功能，以鼓勵店家及民眾使用電子載具，響應無紙化消費，讓民眾在參加抽獎的同時，也為環境永續出一份力。

花蓮縣政府活動一波接一波，「永續遊花蓮獎勵方案」針對自由行旅客和旅行社推出獎勵；「花蓮絕美步道」活動推廣民眾享受花蓮山海步道美景；暑期更有眾所矚目的「夏戀嘉年華」、「2023花蓮紅面鴨FUN暑假」以及「2023花蓮縣原住民族聯合豐年節」等等，預期將有大量遊客前來花蓮，因此趁勢推出「花蓮購物節」活動加強民眾消費力道。

青年發展中心指出，花蓮縣內青年市集攤商小販數量持續增加，以低門檻、高互動、特約店家專屬回饋機制之方式吸引微型店家參與，並導入青年發展中心的創業輔導機制，協助參與店家穩定創業、建立數位曝光管道及學習數位應用工具，進而加速數位轉型。並透過分區抽獎模式，吸引民眾跨區至中南區店家消費，以促進花蓮之南北均衡。本次活動即日起啟動招商程序，店家招募說明會將陸續分別於北、中、南區辦理，共計6場次，歡迎踴躍報名參加。

活動詳細資訊詳見官方網站https://hlgo.tw/