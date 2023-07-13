陸委會民調：89.9%民眾不認同中共軍機艦擾台

▲中共軍機擾台規模近年大增。（圖／翻攝國防部臉書）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會13日公布今年度第2次例行民調結果，調查發現，針對中共持續不斷以武力對我國威脅施壓，絕大多數受訪者均表反對，有8成以上民眾不贊成中共提出的「一國兩制」（84.3%），近9成不認同中共軍機艦持續在我國周邊活動，甚至刻意逾越海峽中線，企圖以武力威脅台灣人民（89.9%）。

面對中共對台脅迫，9成左右支持政府持續做好自我防衛，捍衛國家主權及台灣民主，也不挑釁兩岸關係，以維護台海和平現狀（90.1%），並認為全球主要國家高層都公開強調台灣海峽應維持和平、反對現狀被破壞，對我國具重要性（87.1%）。

另外，有6成以上認為中共嚴格控制香港人民言論、集會等基本權利，使得香港「一國兩制」已經名存實亡（63.6%）。

陸委會表示，近9成民眾支持政府主張兩岸應該要理性平等、相互尊重，透過不設前提的溝通對話化解分歧（89.3%）；8成以上支持兩岸交流應秉持對等尊嚴及符合法令規範，防範中共統戰滲透（81.0%）。

▼陸委會。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會提到，7成以上支持政府在逐步放寬邊境管制的同時，對中國大陸人士來台加強安全管理（76.8%）。另針對中共以發現疫病蟲害為由，禁止台灣農漁產品進口，有8成以上支持政府要求中共應依照兩岸協議進行通報（80.1%）。調查顯示，台灣主流民意肯定政府推動兩岸健康有序交流之政策立場。

陸委會指出，在長期觀察議題，近9成民意主張「廣義維持現狀」（88.9%）；8成以上支持政府主張台灣的未來及兩岸關係發展要由台灣2,300萬人決定（82.6%），維持長期穩定趨勢；另中共對我政府與人民不友善度分別為69.6%、55.7%。

陸委會還說，政府兩岸政策一貫，將持續站穩「四個堅持」，穩健推動兩岸事務，堅定維護國家主權安全及台灣利益；也呼籲對岸停止對台負面作為，務實理性改善兩岸關係。

此項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在112年6月28日至7月3日間以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1081份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.98%。

▼中共解放軍「殲-16」戰機。（圖／翻攝自即時軍事動態）

