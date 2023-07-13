　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

彰雲海岸濕地保育軸帶平台會議　擘劃中區西部沿海生態保育願景

▲達德能源股份有限公司針對彰雲沿海風電設置生態友善措施可行性提出討論。（圖／南投林區管理處提供）

▲達德能源股份有限公司針對彰雲沿海風電設置生態友善措施可行性提出討論。（圖／南投林區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

林務局南投林區管理處日前召開「國土生態綠網彰雲海岸濕地保育軸帶平台會議」，由多個中央和地方政府、民間單位共同討論彰化、雲林沿海各項生態議題，彼此交流分享相關成果及實務經驗，共同擘劃台灣中區西部沿海生態保育願景，朝向實現人與自然和諧共生的目標前進。

該平台會議於7月4日邀集財政部國有財產署、經濟部水利署第四河川局、特有生物研究保育中心、彰化縣政府、雲林縣政府、麥仔簝文化協會、彰化縣野鳥學會、雲林縣野鳥學會、台灣電力股份有限公司、達德能源股份有限公司等相關單位及專家學者參加，各方代表熱烈討論以及專家學者提供寶貴意見，希望對彰雲海岸保育軸帶上之生態推動有更進一步進展。

▲中研院生物多樣性研究中心博士後研究員何英毅分享台灣陸域風電開發對蝙蝠之衝擊評估。（圖／南投林區管理處提供）

▲中研院生物多樣性研究中心博士後研究員何英毅分享台灣陸域風電開發對蝙蝠之衝擊評估。（圖／南投林區管理處提供）

南投林管處指出，該處所轄彰化與雲林海岸地區計有烏溪、濁水溪、北港溪等3條台灣重要河川在此出海，廣大河口潮間帶以及豐富底棲生物資源，不僅為遷徙候鳥之重要棲地，也是沿海居民重要生產與生活場域，因此將彰化舊港溪以南至雲林北港溪以北之沿海地區劃設為「國土生態綠網彰雲海岸濕地保育軸帶」，並在特生中心合作協力之下，盤點出此保育軸帶關注物種及保育議題。

▲特生中心組長薛美莉說明國土生態綠網彰雲海岸濕地保育軸帶。（圖／南投林區管理處提供）

▲特生中心組長薛美莉說明國土生態綠網彰雲海岸濕地保育軸帶。（圖／南投林區管理處提供）

林管處表示，4日當天邀集相關單位及專家學者，針對濁水溪口及生態園區棲地營造與關注物種保育監測合作、台灣旱招潮蟹目前棲地維護與復育監測、芳苑紅樹林生態服務功能的增進與改善、彰雲沿海風電設置之生態友善措施之可行性等議題進行交流討論，集思廣益提出增進保育軸帶生態服務功能與協助生態復育之執行方案。

▲經濟部水利署第四河川局李友平局長分享濁水溪口生態基地規劃。（圖／南投林區管理處提供）

▲經濟部水利署第四河川局李友平局長分享濁水溪口生態基地規劃。（圖／南投林區管理處提供）

南投林區管理處處長李政賢表示，台灣中央山脈之森林生態系目前多已透過國家保護區系統獲得有效保護，但在淺山、平原及海岸等人為高度活動地區則面臨強大的開發壓力，不僅切開山脈與海岸生態棲地系統，亦使棲地逐漸破碎化，進而導致生物多樣性逐漸喪失。

李政賢說，透過「國土生態保育綠色網絡」的推動，建構並公開相關生態資料以及圖資，供公、私部門有一致的資訊基礎，並藉由平台串聯多元權益關係人參與，達到跨部門與專業的資源整合，盼能合作改善棲地破碎，恢復森林至海岸間關注物種棲地的連結，保全及活用社會-生態-生產地景與海景及營造韌性社區，兼顧經濟與生態環境的永續發展。

ET快訊
中職輔助判決重大改革！　下半季執行
警盤查「是不是沒穿內衣」？　北市女哭著回家
黃健瑋老婆甜笑露臉！　近照曝光
快訊／午後雷雨區擴大！　4縣市大雨特報
快訊／女演員被性騷哭不停！　入圍金鐘男配角遭判刑
大咖男星突離開SM！　斬斷17年情
日議員「苦勸居民避難」遇土石坍方！　遭活埋身亡
俊昊、潤娥《王之國》慘了！「評分剩1.8分」　官方3語道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東長濱鄉堺橋部落文化聚會所　今舉辦啟用典禮

彰雲海岸濕地保育軸帶平台會議　擘劃中區西部沿海生態保育願景

不願劃錯任何一刀！慈院單孔微創縫合競賽　培養微創手術人才

「通報協尋1個月」女屏東鹽埔郵局前徘徊　里港暖警助她返家

推動各種幼兒補助　台東縣歡迎新手爸媽申請接受專業照護

房價所得比創新高　陳以信、王家貞、姚正玉呼籲下架民進黨贏回居住正義！

台大校長陳文章、公益平台董座嚴長壽　7／15台東共同講座

暑假旅遊安心住　南消七大隊攜手成大會館辦自主應變防災演練

基隆長庚複合式手術室啟用　謝國樑：堅實防線守護民眾健康

台東最美星空音樂會！7／15晚間關山紅石溪畔登場

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

鸚鵡被媽要求唱歌狂頂嘴！　碎唸「跨X小」網笑翻：很嗆

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！　Lisa和YG娛樂1原因卡關

NONO受害女輕生獲救 腦有血塊未脫險｜20230712 ET午間新聞

3歲童站家門迎接垃圾車　備1桌點心暖招待清潔工

禮讓行人被後方機車按喇叭　騎士怒：你過！有6千快過

台東長濱鄉堺橋部落文化聚會所　今舉辦啟用典禮

彰雲海岸濕地保育軸帶平台會議　擘劃中區西部沿海生態保育願景

不願劃錯任何一刀！慈院單孔微創縫合競賽　培養微創手術人才

「通報協尋1個月」女屏東鹽埔郵局前徘徊　里港暖警助她返家

推動各種幼兒補助　台東縣歡迎新手爸媽申請接受專業照護

房價所得比創新高　陳以信、王家貞、姚正玉呼籲下架民進黨贏回居住正義！

台大校長陳文章、公益平台董座嚴長壽　7／15台東共同講座

暑假旅遊安心住　南消七大隊攜手成大會館辦自主應變防災演練

基隆長庚複合式手術室啟用　謝國樑：堅實防線守護民眾健康

台東最美星空音樂會！7／15晚間關山紅石溪畔登場

暖！卡洛爾重返幼時效力的少年聯盟　幫孩子簽名、合照

台東長濱鄉堺橋部落文化聚會所　今舉辦啟用典禮

《歧路旅人：大陸的霸者》穢土轉生成功　新代理商送自選券救民心

艾美表重返台灣市場　亮色出擊、機械錶不到10萬入手

AI繪圖把基隆景點變美少女　正濱漁港好陽光...廟口夜市超夢幻

青安貸款平均每戶貸537萬　開辦13年34.2萬戶受惠

林子偉交易籌碼？選後仍有風聲　台鋼視為明年重要戰力

分科測驗公民「NCC換照、無人商店」入題　試考生：難易適中

主人暴打粉紅小豬演「舔手會被打」　黑柴猛眨眼：看不懂但我害怕

香噴噴！啦啦隊女神林襄「滾床」唯美畫面曝光

「膚白秘書初兼」開價5千　D奶妹論壇魚訊攬客釣到警察

地方熱門新聞

台中特斯拉蹭電仔出籠！市府怒送辦

交通新制上路！辦「違規轉歸責」避免受罰

限量二千組　「寶可夢票卡夾組」14日開賣

毒犯倒車拒捕　員警開槍破窗壓制

新北90位志工赴賞蝶步道　為紫斑蝶除綠癌

姚正玉：拒投賴清德選票集中投在野黨參選人

桃竹苗分署攜手罕見家園　開辦餐飲職訓

重罰終結亂象　花蓮沙灘地禁沙灘車活動

三寶媽臨盆前求救　花蓮分署緊急撤銷扣押帳戶

交通違規記點新制施行

雲林11月起飲料店全面禁用塑膠杯　違者最高罰6千

國道1號332.6KM台南大灣路段一早不平靜

守護市民！高雄財政局查緝宣導雙管齊下

黃偉哲首登韓國最大直播購物平台Kakao

更多熱門

相關新聞

陳吉仲：農地農用每公頃可獲1萬

陳吉仲：農地農用每公頃可獲1萬

林務局今（5日）起連續2天舉行「國土生態綠網成果交流會」，會中和經濟部水利署簽下合作協議，將攜手改善河川生態，加強保育措施。農委會主委陳吉仲受訪表示，未來只要農地農用，就能申請1公頃1萬元的生態環境給付，若流程順利，預計最快下半年就上路。

關鍵字：

國土生態綠網彰雲海岸濕地保育軸帶

讀者迴響

熱門新聞

徐佳瑩「也許說出來就沒事了」

熱炒店老闆開大絕！他感嘆「這一仗學生輸了」

易寶宏哭了！易淑寬探監自責失職母親

北科大生「飯桶王大賽」不辦了！發起人突道歉3次：我好怕

熱炒店停業！她揭背後目的：大人世界真很噁心

白牌司機載到醉妹意圖性侵！做筆錄才知是男的

熱炒店停業學生也慘了！律師要北科生記住4件事

陳盈潔教唆偽簽本票案　判刑3年2月定讞

KID「有一個白癡到處道人是非」

直擊《全明星》男星約會4年女友

熱炒店訂位到9月！老闆哽咽曝真正關店原因

熱炒店開停業大絕打趴學生！律師搖頭了

白飯之亂學生發6點聲明「還原真相」　同校生力挺

王小姐穿「護理師服」照曝光　他朝聖：最頂的

加藤鷹重返成人界！　前輔導長內內合體「金手指」當場尖叫

更多

最夯影音

更多
熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」
拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面