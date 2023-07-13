彰雲海岸濕地保育軸帶平台會議　擘劃中區西部沿海生態保育願景

▲達德能源股份有限公司針對彰雲沿海風電設置生態友善措施可行性提出討論。（圖／南投林區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

林務局南投林區管理處日前召開「國土生態綠網彰雲海岸濕地保育軸帶平台會議」，由多個中央和地方政府、民間單位共同討論彰化、雲林沿海各項生態議題，彼此交流分享相關成果及實務經驗，共同擘劃台灣中區西部沿海生態保育願景，朝向實現人與自然和諧共生的目標前進。

該平台會議於7月4日邀集財政部國有財產署、經濟部水利署第四河川局、特有生物研究保育中心、彰化縣政府、雲林縣政府、麥仔簝文化協會、彰化縣野鳥學會、雲林縣野鳥學會、台灣電力股份有限公司、達德能源股份有限公司等相關單位及專家學者參加，各方代表熱烈討論以及專家學者提供寶貴意見，希望對彰雲海岸保育軸帶上之生態推動有更進一步進展。

▲中研院生物多樣性研究中心博士後研究員何英毅分享台灣陸域風電開發對蝙蝠之衝擊評估。（圖／南投林區管理處提供）

南投林管處指出，該處所轄彰化與雲林海岸地區計有烏溪、濁水溪、北港溪等3條台灣重要河川在此出海，廣大河口潮間帶以及豐富底棲生物資源，不僅為遷徙候鳥之重要棲地，也是沿海居民重要生產與生活場域，因此將彰化舊港溪以南至雲林北港溪以北之沿海地區劃設為「國土生態綠網彰雲海岸濕地保育軸帶」，並在特生中心合作協力之下，盤點出此保育軸帶關注物種及保育議題。

▲特生中心組長薛美莉說明國土生態綠網彰雲海岸濕地保育軸帶。（圖／南投林區管理處提供）

林管處表示，4日當天邀集相關單位及專家學者，針對濁水溪口及生態園區棲地營造與關注物種保育監測合作、台灣旱招潮蟹目前棲地維護與復育監測、芳苑紅樹林生態服務功能的增進與改善、彰雲沿海風電設置之生態友善措施之可行性等議題進行交流討論，集思廣益提出增進保育軸帶生態服務功能與協助生態復育之執行方案。

▲經濟部水利署第四河川局李友平局長分享濁水溪口生態基地規劃。（圖／南投林區管理處提供）

南投林區管理處處長李政賢表示，台灣中央山脈之森林生態系目前多已透過國家保護區系統獲得有效保護，但在淺山、平原及海岸等人為高度活動地區則面臨強大的開發壓力，不僅切開山脈與海岸生態棲地系統，亦使棲地逐漸破碎化，進而導致生物多樣性逐漸喪失。

李政賢說，透過「國土生態保育綠色網絡」的推動，建構並公開相關生態資料以及圖資，供公、私部門有一致的資訊基礎，並藉由平台串聯多元權益關係人參與，達到跨部門與專業的資源整合，盼能合作改善棲地破碎，恢復森林至海岸間關注物種棲地的連結，保全及活用社會-生態-生產地景與海景及營造韌性社區，兼顧經濟與生態環境的永續發展。