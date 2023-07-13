逼宮破局？挺郭常委嗆下週再提案　朱立倫：內鬨讓民進黨很開心

▲國民黨總統參選人侯友宜、黨主席朱立倫出席軍警消聯合總會。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜民調持續墊底，挺郭派中常委昨天原本要在中常會提案「卡侯」未果，揚言7月23日全代會還有機會，還有中常委放話下週中常會再戰，國民黨主席朱立倫今（13）日受訪表示，大家現在應該槍口對外，最近綠色特權橫行，為所欲為，無所忌憚，原因就是只要製造藍營的內鬨，藍軍只要炮口對內，就會造成民進黨的開心，現在全黨應該努力讓民進黨不要這麼閒，不要這麼開心。

朱立倫還說，大家應該讓民進黨好好向社會解釋特權橫行與不公不義，16日的大遊行民間人士與國民黨都會站出來，針對民進黨的不公不義，造成兩岸兵兇戰危，表達抗議。

被問到雖一再強調絕不「換侯」，但過去有「換柱」經驗，要如何讓大家相信這次絕對不會「換侯」？朱立倫回應，這次大家一定共同努力團結在一起，自己聽說民進黨主席賴清德現在非常高興，而且民進黨的朋友都很開心、都在慶祝，民進黨的網軍也只做一件事情，就是在那邊搧風點火、見縫插針，國民黨有很多辛苦的支持者，接下來有5、6場重要的挺侯造勢大會，支持者都會努力團結，雖然有部分黨內同志比較焦慮，但大家應該把焦慮化為力量，一起下架民進黨。