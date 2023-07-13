「困難時自我放棄？」朱立倫為侯友宜拉攏深藍　呼籲萬眾一心

▲國民黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜出席軍警消聯合總會。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

全國公教軍警消聯合總會為支持國民黨參選人侯友宜，於今（13）日在台北國軍英雄館舉辦會員大會暨挺侯團結大會。黨主席朱立倫致詞時表示，在打仗的時候，治安、消防、打火弟兄一定會碰到困難，要怎麼辦？放棄嗎？自己怕自己、責備自己嗎？不是，是大家要萬眾一心、槍口對外，把所有力量共同團結起來。

朱立倫指出，民進黨最近很開心，聽說網軍只需要做一件事，就是製造國民黨的內鬨、內亂就好，「因此我們不能上當，要讓台灣這塊土地公平正義能伸張，讓民進黨做不好的下台。」朱進一步說到，民進黨長期以來漠視，甚至砍掉軍公教警消的退休金，這對大家都是非常大的傷害跟污辱，相信國民黨、侯友宜執政後，會重新找到軍公教警消的尊嚴跟權益。

朱立倫說，這次國民黨透過公平公正機制，徵召了侯友宜，是國民黨難得出身基層，跟所有軍公教警消一樣，從最基層一步一腳印，來成為警政署長、警大校長，後來擔任新北市副市長、市長，任內表現是五星級，最受肯定、滿意度最高的市長，這些都不是一天可以完成的，也不是造假可以做到的，是腳踏實地，一生努力獲得大家肯定。

朱立倫強調，侯友宜是最了解軍公教警消，最了解基層的同志，繼續加油努力，選舉過程要歷經千辛萬苦、種種挫折，絕對沒有這麼簡單的事情，去年蔣萬安、張善政能突破重圍順利當選，謝國樑跟全國各地都獲得好成績，是大家團結努力、萬眾一心才達成的。