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社會 社會焦點 保障人權

板橋幼兒園餵藥案不起訴　吉的堡回應了

▲▼ 新北市板橋某連鎖知名幼兒園餵藥事件持續延燒，檢方今二度發度搜索 。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲板橋幼兒園餵藥案12日偵結，園長、教師均不起訴 。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市板橋幼兒園餵藥案，新北地檢12日偵結，包括彭姓園長以及已離職的趙姓教師在內共9人，均給予不起訴處分。對此，吉的堡總公司表示，「感謝司法、感謝所有認真的公職人員」。

吉的堡12日透過臉書表示，作為教育工作者，他們最重視的是幼生安全，最在乎的是家長的託付，但最陌生的是面對莫須有的指控，感謝辦案單位所有人員花了超過50天查明真相與細節。

吉的堡強調，除了感謝之外，他們會用更努力的辦學來回報家長的信任託付，也會藉由這次教訓，完善各項體制，力求讓各種傷害幼生的行為不在吉的堡發生，「我們的做法透明公開，陸續會在臉書公布，讓大家看到我們的努力與改進」，「感謝司法、感謝所有認真的公職人員」。

據了解，新北檢6月29日公布36位受檢學童的檢驗結果，36人均未檢出「巴比妥類藥物」、「苯二氮平類藥物」；另外，檢方指出，幼兒園並無刪除監視器錄影內容之情事，其於4月中旬因其他原因拆除教室監視器，並非為了湮滅證據。

檢方表示，有7名幼童及其家長指訴「彩虹藥水」或「裝在彩虹杯子裡的水」一事，然而幼童偵訊時與家長的說法並非然吻合、相符，而衡酌幼童記憶或思想本易隨時間更迭或受他人影響而有誤植可能，又其餘30名幼童於偵訊中所述在本案幼兒園服藥之情形均無異常，且該30名幼童亦均稱沒有在本案幼兒園喝過彩虹藥水或看過彩虹色的杯子，也不知道其他小朋友有喝這類藥物或飲料。

因此，新北地檢署認為，幼童情緒判斷及表達能力仍在初步發展階段，易受到各種先天及後天因素影響，加上頭髮檢體均未採驗出巴比妥類藥物、苯氮二平類藥物等管制藥物殘留，難因幼童情緒不穩就認定遭人餵食不明藥物或含有不明藥物的彩虹藥水所致。

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