與郭台銘見面互動冷　侯友宜：兩人有共同理念

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜昨（12）日與鴻海創辦人郭台銘在台東合體，但整場活懂雙方互動不多，甚至被外界認為有些尷尬，郭台銘致詞也只稱侯為「新北市長」。對此，侯友宜上午回應，很開心昨與郭台銘在一起，並再次強調2人共同信仰關公 ，都會重情重義也守信。

▲侯友宜、郭台銘世紀合體 。（圖／記者崔至雲攝）



侯友宜上午出席「中華民國公教軍警消聯合總會第3屆第3次會員大會」，媒體問到他昨日與郭台銘互動。侯友宜回應，昨天很開心跟郭在一起，尤其他們都有共同理念，面對兩岸和平穩定、台灣永續繁榮，他們會一起並肩作戰。

侯強調，他們出生背景都有是警察，共同信仰關公 ，都會重情重義也守信，一起為中華民國付出。

媒體再問，郭台銘昨日致詞稱侯為「新北市長」，是否不承認侯代表國民黨出戰2024？侯友宜說，他現在是新北市長，也是競選總統的參選人，自己會全力以赴，讓未來到中央去，讓新北發展更快、更好，讓曾不被中央採納的政見一一解決。

另，對於郭台銘昨致詞說，因台東軍演導致他飛機要飛回台北無法過夜？侯友宜說，國家安全，自我防衛能力提升，這是必要的，尤其他主張止戰境外，備戰而不啟戰，讓國家因為有自我防衛提升，確保國家安全。

