郭台銘致詞只稱侯友宜「新北市長」　朱立倫嗆媒體「見縫插針」

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜昨（12日）與鴻海創辦人郭台銘共同出席全國正副議長聯誼餐會，但兩人互動並不熱絡。有媒體問到，郭言必稱侯「新北市長」，疑似不承認侯是總統參選人？國民黨主席朱立倫對此反嗆「你在見縫插針嗎？你要見縫插針嗎？」朱強調，郭是藍營重要資產，彼此共同目標就是捍衛中華民國，一起下架民進黨。至於未來要怎麼持續整合郭？朱答，侯身為候選人，當然要盡最大努力，黨中央也要努力，大家一起努力。

▲國民黨總統參選人侯友宜、黨主席朱立倫出席軍警消聯合總會。（圖／記者林敬旻攝）

為幫侯友宜營造聲勢，公教軍警消總會今舉辦「挺侯大會」，朱立倫接受媒體聯訪時說，昨天要先謝謝很多重要地方好朋友，包括議長、前輩，大家共同努力安排，讓他們能聚餐互動，這是好事，未來還會有很多朋友努力推動，大家團結合作，共同合在一起，努力面對不公義的民進黨、製造兵凶戰危的民進黨。

有媒體問到，郭台銘昨晚言必稱侯友宜「新北市長」，是否還沒承認侯是總統參選人？對此，朱立倫反問媒體：「你在見縫插針嗎？你要見縫插針嗎？」朱強調，郭台銘是藍營重要資產，一定要團結下架民進黨，彼此共同目標就是捍衛中華民國，一起下架民進黨。另對於侯昨稱3度聯繫都見不到郭，未來黨中央會否持續幫忙整合？朱答，大家一起努力，所有團結努力要靠大家一起來，侯身為候選人，當然要盡最大努力，黨中央也要努力，大家一起努力。

對於挺郭中常委串連換侯，朱立倫表示，大家都會凝聚共同的力量，把槍口對外，尤其民進黨綠色特權橫行，他們之所以能為所欲為、無所忌憚，就是因為他們很開心製造藍營內訌、讓藍營把所有砲口對內，這就是造成民進黨的開心。朱強調，國民黨現在要反過來，從現在開始努力，讓民進黨不要這麼閒，不要這麼開心，而是要讓民進黨好好跟社會解釋，這些特權橫行、不公不義，7月16日很多朋友跟國民黨會站出來，對民進黨抗議。