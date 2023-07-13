青安購屋貸款再加碼！貸款額度最高1000萬、年限可達40年

▲行政院拍板青年購屋貸款精進計畫，貸款成數更高、年限更長、利率更低。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

為了進一步照顧青年買房需求，行政院院會今（13日）拍板財政部所提的「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」。財政部指出，為擴大減輕無自有住宅家庭購屋負擔，財政部規劃推出青安貸款精進方案，最高貸款額度提高至1000萬、貸款年限延長至40年，寬限期延長至5年；另貸款利率補貼1.5碼，現行公股銀行已自行吸收減收半碼，再由政府補貼1碼。

財政部於2010年12月1日推出「青年安心成家購屋優惠貸款」（下稱青安貸款），由8家公股銀行以自有資金辦理以來，成效良好，深獲民眾肯定，至112年6月底止，已協助無自有住宅家庭購屋逾34萬戶，核貸金額達1.43兆餘元。

為擴大減輕無自有住宅家庭購屋負擔，財政部規劃推出青安貸款精進方案，業經112年7月13日行政院第3863次會議通過，由四大面向精進青安貸款政策，包括最高貸款額度自現行800萬元提高至1000萬元、貸款年限自30年延長至40年，寬限期自3年延長至5年；另貸款利率補貼1.5碼，現行公股銀行已自行吸收減收半碼，再由政府補貼1碼。

該精進方案預計自112年8月1日起實施，其中利息補貼為期3年，至115年7月31日止，新增補貼1碼所需經費由內政部住宅基金支應；青安貸款實施期程及原公股銀行減收半碼優惠同步延長，屆期再視辦理情形滾動檢討。

青安貸款為政府健全房市政策之一環，財政部將儘速修正「公股銀行辦理青年安心成家購屋優惠貸款原則」及相關配套措施報請行政院核定實施，俾擴大協助購屋自住民眾財務彈性，減輕購屋負擔，提升政府健全房市政策效益，落實居住正義。

▼行政院會拍板青安貸款精進方案。（圖／財政部提供，下同）