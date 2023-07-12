租屋補貼糾紛找崔媽媽？　營建署致歉：案量大「將設諮詢專線」

▲擴大租金補貼方案洐生租屋糾紛，近日無端殃及崔媽媽基金會，營建署表達歉意。（圖／李毓康記者攝）

記者陳家祥／台北報導

中央推出的300億擴大租金補貼方案日前上路，但有不少民眾因申請遭到房東阻撓，求助無門，甚至致電營建署詢問還被轉介到長期關注租屋問題的民間團體崔媽媽基金會。對此，內政部營建署12日回應，有提供諮詢專線，但因案量大，對於有民眾致電基金會造成困擾一事表示歉意，並將責成諮詢專線提供各項說明，避免爭議。

民間團體崔媽媽基金會在臉書發文指出，租金補貼開辦後接到許多房客求助電話，有超過6成來電者指出，致電營建署諮詢專線反映申請租金補貼遭房東阻撓時，營建署不僅沒有提供協助，還轉介房客給崔媽媽基金會，導致工作人員、志工承受許多的負面情緒與謾罵，但營建署「從未委託」崔媽媽提供租金補貼諮詢。

對此，營建署表示，崔媽媽基金會為協助租屋族解決居住問題，多年來已協助無數租屋族，內政部地政司為加強推廣租賃諮詢及協處糾紛，自108年起透過住宅基金協助，委託崔媽媽基金會，提供住宅租賃諮詢服務。

有關崔媽媽基金會所述「營建署無法提供協助，要房客致電崔媽媽基金會」一事，營建署說明，是因112年7月3日開放受理以來，300億中央擴大租金補貼截至目前，除原舊戶外，已受理9萬6000件新申請案件，申請案量十分踴躍，營建署雖有提供諮詢專線，但仍有部分民眾撥打至崔媽媽基金會，造成基金會困擾，營建署表達歉意。

營建署強調，未來會責成諮詢專線話務中心提供各項所需說明，避免誤會擴大與爭議。營建署也提醒，遇有租賃糾紛者，民眾可透過各地方政府地政單位及消保官等管道處理。

營建署也重申，申請300億元中央擴大租金補貼，不須經房東同意，只要檢附申請書、租賃契約影本、存摺影本即可申請。112年度起，為照顧更多租屋族，放寬租賃契約未填寫房東身分證字號者也可以申請，營建署並提供住宅補貼諮詢專線（02-7729-8003），有租金補貼需求者可多加利用。