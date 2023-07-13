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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為都更深夜再槓郭台銘　林右昌開酸：郭董是生意人政府不是

▲▼內政部「平均地權條例」子法預告說明記者會，會中部長林右昌、次長花敬群針對平均地權條例相關問題做回答。（圖／記者湯興漢攝）

▲內政部長深夜筆戰郭台銘郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前批評台灣的都更、危老重建政策失控，還稱呼「民進黨政府竟還放任建商坑殺地主」。連日來與郭台銘透過臉書隔空交火的內政部長林右昌，12日深夜再發文，強調「郭董是生意人，但政府並不是生意人」。面對郭董送書，林反擊，郭董最近對城市規劃有興趣，可以送一本講述近年基隆怎麼改造蛻變，「未來城市備忘錄」這本書給他參考，也請他多多指教。

「郭董是生意人，但政府並不是生意人！」林右昌說，都更與危老，涉及地主和開發實施者之間的利益分配，郭董應該知道，地主跟開發實施者雙方都想多拿一點。也因此，導致許多案件整合時程無限期延宕或最終宣告失敗。

林右昌表示，郭董所謂的民間律師所擬的合建契約定型化範本，同仁表示其實早就研究過。不過，這些範本是提供給私地主在跟開發實施者訂定私人契約時的參考，提醒要注意的事項跟眉角，但實際內容還是要雙方去談判跟協議，本來就具有高度不確定性。

林右昌說，如果這些範本變成了政府強制規範協商利益分配的內容，那意義與作用就大不一樣了，那反而有政府強制介入私人契約的疑慮。
「況且，都市更新案件涉及所有權人的權益項目非常多樣，需要透過都市更新事業計畫審議來詳細審查。」林右昌表示，因此，時間成本跟計畫書的變動就成為了合建成本改變的重要因素，這些都不是靠定型化合建契約就能處理的。

林右昌認為，未來應該要擴大辦理公辦都更，要更重視危險的建築來做都更，而不是只看建物的年紀（老）；並把公辦都更成為一種都市發展的策略目的，使都市能夠真正更新，增加公共服務機能，改善民眾的生活環境。

至於郭董說要送我書，林右昌說，感謝郭董的好意，他已經有了。不過如果郭董最近對城市規劃有興趣，可以送一本講述近年基隆怎麼改造蛻變，「未來城市備忘錄」這本書給他參考，也請他多多指教。
 

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