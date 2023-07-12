還有5週！大稻埕每週三下班時間放煙火　柯辦發言人怒爆：塞住回家路

▲「大稻埕夏日節」即日起至8月20日開跑，每週三施放3分鐘煙火。（圖／記者彭懷玉攝）

記者袁茵／台北報導

台北大稻埕夏日節從7月1日起到8月20日整整舉辦51天，並於每週三、8月20日閉幕當天施放煙火，但因週三是上班日，5日下班時間施放180秒煙火，就害汽車族在市民大道上塞至晚上10時30分，引發眾多民怨；儘管北市府此次擴大交管，但仍無法改善選在下班時間放煙火的交通，連柯文哲辦公室發言人陳智菡都氣到在臉書發文怒罵。

台北大稻埕夏日節7月1日至8月20日展開，台北市觀傳局規劃，要在每週三晚上8時30分施放180秒煙火，另外8月20日閉幕當天也有煙火表演。但7月5日進行首場煙火施放時，儘管現場出動500名工作人員，仍有現場動線不良、流動廁所不足、垃圾無處可丟問題，且從晚間6時開始湧入大批民眾進場，此時又遇下班車潮，進而造成交通大打結。

當時大稻埕週邊道路環河北路、鄭州路、市民大道等大塞車，且一路到晚上10時30分市民大道都在塞，更引來眾多民眾到PTT抱怨一波，加上當時「台北市大家長」市長蔣萬安人在新加坡，只好由副市長李四川在6日出面滅火。

李四川當時允諾檢討改進，並擴大車輛交管範圍，封閉「淡四號」水門人車禁行，並增派人力及現場廣播，引導遊客於「淡五號」、「淡三號」水門散場。而台北市觀傳局長陳淑慧當時受訪時則說，「這個活動就是非常受歡迎，宣傳也很到位，所以來的人非常多，活動散場還會再精進，只是這個活動還是非常的精彩，我們還是歡迎大家來。」

儘管車輛交管範圍擴大，但市民大道過往在下班時間就很壅塞，且台北市觀傳局又在「平日下班時間放煙火」，再度影響到交通，連家住在北投區的柯文哲辦公室發言人陳智菡都在臉書上大罵，「到底為什麼要在每個星期三辦煙火節？塞住回家的路」。

▼台北大稻埕夏日節於每週三施放180秒煙火，連帶造成周遭交通大打結，連柯文哲辦公室發言人陳智菡都在臉書怒罵「塞住回家的路」。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡）