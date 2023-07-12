　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

還有5週！大稻埕每週三下班時間放煙火　柯辦發言人怒爆：塞住回家路

▲「大稻埕夏日節」即日起至8/20開跑，今施放3分鐘煙火。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「大稻埕夏日節」即日起至8月20日開跑，每週三施放3分鐘煙火。（圖／記者彭懷玉攝）

記者袁茵／台北報導

台北大稻埕夏日節從7月1日起到8月20日整整舉辦51天，並於每週三、8月20日閉幕當天施放煙火，但因週三是上班日，5日下班時間施放180秒煙火，就害汽車族在市民大道上塞至晚上10時30分，引發眾多民怨；儘管北市府此次擴大交管，但仍無法改善選在下班時間放煙火的交通，連柯文哲辦公室發言人陳智菡都氣到在臉書發文怒罵。

台北大稻埕夏日節7月1日至8月20日展開，台北市觀傳局規劃，要在每週三晚上8時30分施放180秒煙火，另外8月20日閉幕當天也有煙火表演。但7月5日進行首場煙火施放時，儘管現場出動500名工作人員，仍有現場動線不良、流動廁所不足、垃圾無處可丟問題，且從晚間6時開始湧入大批民眾進場，此時又遇下班車潮，進而造成交通大打結。

▲2023大稻埕夏日節將於明（12）晚8:30施放第二場煙火，交管路線一次看。（圖／觀傳局提供）

當時大稻埕週邊道路環河北路、鄭州路、市民大道等大塞車，且一路到晚上10時30分市民大道都在塞，更引來眾多民眾到PTT抱怨一波，加上當時「台北市大家長」市長蔣萬安人在新加坡，只好由副市長李四川在6日出面滅火。

李四川當時允諾檢討改進，並擴大車輛交管範圍，封閉「淡四號」水門人車禁行，並增派人力及現場廣播，引導遊客於「淡五號」、「淡三號」水門散場。而台北市觀傳局長陳淑慧當時受訪時則說，「這個活動就是非常受歡迎，宣傳也很到位，所以來的人非常多，活動散場還會再精進，只是這個活動還是非常的精彩，我們還是歡迎大家來。」

儘管車輛交管範圍擴大，但市民大道過往在下班時間就很壅塞，且台北市觀傳局又在「平日下班時間放煙火」，再度影響到交通，連家住在北投區的柯文哲辦公室發言人陳智菡都在臉書上大罵，「到底為什麼要在每個星期三辦煙火節？塞住回家的路」。

▼台北大稻埕夏日節於每週三施放180秒煙火，連帶造成周遭交通大打結，連柯文哲辦公室發言人陳智菡都在臉書怒罵「塞住回家的路」。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡）

▲▼台北大稻埕夏日節於每週三施放180秒煙火，連帶造成周遭交通大打結，連柯文哲辦公室發言人陳智菡都在臉書怒罵「塞住回家的路」。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡）

ET快訊
熱炒店停業學生也慘了！律師嘆「沒贏家」　4件事要北科生記住
快訊／中職選秀　各隊獲選名單一次看
小一女童字寫太醜　慘被補習班師「大力打」家長看畫面氣炸
餐廳曝1神招「專防白飯之亂」客人付錢還會爽　眾人推爆
侯友宜、郭台銘見面互喊「好久不見」　撐到最後才敬酒握手
快訊／高雄男大街突亮3把刀　勇警拉扯奪刀濺血送醫
快訊／中職選秀各隊第6輪指名結束　兄弟只選5人
天氣熱爆！「5類物品」千萬不要放車上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

基隆女遭前男友砍死「生前就被家暴」！重返租屋處收東西遇害

世紀合體被問「侯市長有誠意嗎？」　郭台銘：我還沒吃飽

還有5週！大稻埕每週三下班時間放煙火　柯辦發言人怒爆：塞住回家路

侯友宜、郭台銘見面互喊「好久不見」　撐到最後才敬酒握手

研發替代役男參與研發專利及全民防衛　役政署長大讚：研發役的指標

快訊／世界上最遙遠的距離！侯友宜、郭台銘見面了　兩人隔大桌致意

政院明拍板青安房貸精進方案　最高40年可貸千萬享1.775%破盤利率

今晚11時開放「北側雙向通行」　北市南京西路天坑完成重鋪

外役監條例修正遲遲不審　賴士葆批：民進黨唱雙簧

抖音一響父母白養？半假半真訊息太猖獗　智庫示警：已深入你我生活

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

MAMAMOO華莎校唱熱舞「性感自摸」！　 遭告發「公然猥褻罪」警證實：調查中

6大胃王齊聚狂嗑100盤熱炒　共計2萬1！破店家20年紀錄

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

8旬婦遭花蓮警車路口撞亡　撞擊畫面曝！疑均未減速

吃貨達人初嘗「清蒸藤壺」　拿鉗子撬開吃：味道像蟹肉

基隆女遭前男友砍死「生前就被家暴」！重返租屋處收東西遇害

世紀合體被問「侯市長有誠意嗎？」　郭台銘：我還沒吃飽

還有5週！大稻埕每週三下班時間放煙火　柯辦發言人怒爆：塞住回家路

侯友宜、郭台銘見面互喊「好久不見」　撐到最後才敬酒握手

研發替代役男參與研發專利及全民防衛　役政署長大讚：研發役的指標

快訊／世界上最遙遠的距離！侯友宜、郭台銘見面了　兩人隔大桌致意

政院明拍板青安房貸精進方案　最高40年可貸千萬享1.775%破盤利率

今晚11時開放「北側雙向通行」　北市南京西路天坑完成重鋪

外役監條例修正遲遲不審　賴士葆批：民進黨唱雙簧

抖音一響父母白養？半假半真訊息太猖獗　智庫示警：已深入你我生活

泰國總理投票前夕　選委會建議暫停皮塔議員職務

周興哲為趙岱新伴奏「眼神超有愛」　釣出周予天：誰在切洋蔥啦

上屆亞運奪銅！中華女卡巴迪培訓隊教練盼更上一層樓

板橋幼兒園餵藥案不起訴　吉的堡回應了

基隆女遭前男友砍死「生前就被家暴」！重返租屋處收東西遇害

熱炒店停業學生也慘了！律師嘆「沒有贏家」　4件事要北科生記住

他背痛「檢查都正常」！醫一看身體嚇傻：前後都瘀青　2天走了

AI股飆高　技術面帶你切入領漲股！7月扭轉乾坤

加拿大湖泊找到「人類世」證據　科學家：地球生物學已巨變

世紀合體被問「侯市長有誠意嗎？」　郭台銘：我還沒吃飽

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

政治熱門新聞

快訊／世界上最遙遠的距離！侯友宜、郭台銘見面了　兩人隔大桌致意

登陸演習驚見比基尼辣妹　退將揪戰車1錯誤

快訊／陳致中遭指「特權坐牢」買電視、住單間　陳水扁批子虛無有

侯友宜、郭台銘受邀出席正副議長餐會　2人有望明在台東合體

青安房貸精進方案　最高40年可貸千萬享1.775%破盤利率

高端疫苗「連續六個月營收0元」　唯一買家曝

沈智慧「卡侯」失敗！藍大老坐鎮常會　挺郭派狂放話僅一人到場

潘孟安愛貓找到了！　「麒麟」信念堅強離家3天回家了

侯友宜、郭台銘見面互喊「好久不見」　撐到最後才敬酒握手

拆文湖線座椅有成效　北捷評估擴大

快訊／板橋幼兒園餵藥案「全不起訴」！　侯友宜要求賴清德道歉

快訊／柯文哲道歉了！　認「用語不當」會檢討

大讚韓國瑜更能整合郭台銘　鄭麗文：侯友宜跟選舉文化格格不入

侯友宜、郭台銘今有望台東合體

更多熱門

相關新聞

南京西路天坑　今晚11時開放北側雙向通行

南京西路天坑　今晚11時開放北側雙向通行

台北市大同區南京西路8日深夜路面突然出現一個天坑，因損壞污水管線臨近淡水河畔，受潮汐變化影響止水困難，使南京西路（西寧北路至環河北路）雙向封閉至今。台北市工務局12日表示，經過公司各單位配合搶修，預計今晚11時開放南京西路北側車道雙向通行，進行南側區域低壓灌漿，預估全道路在一週內可雙側均通車。

柯外交風波不斷　趙怡翔：不會是最後一次

柯外交風波不斷　趙怡翔：不會是最後一次

侯友宜赴台東聽民意　「友柯議員」全程陪同：盼侯總統造福在地生計

侯友宜赴台東聽民意　「友柯議員」全程陪同：盼侯總統造福在地生計

柯文哲稱選舉非「中南海」與「白宮」的選擇　更不該藉此分裂台人

柯文哲稱選舉非「中南海」與「白宮」的選擇　更不該藉此分裂台人

鄭文燦提醒柯文哲　「總統候選人對國際議題掌握度應提高」

鄭文燦提醒柯文哲　「總統候選人對國際議題掌握度應提高」

關鍵字：

北市台北市台北市政府觀傳局柯文哲陳智菡大稻埕煙火台北大稻埕夏日節

讀者迴響

熱門新聞

南韓女諧星離世　享年30歲

NONO受害女輕生！獲救「腦袋還有血塊」未脫險

「陳建州首度公開道歉」痛哭照瘋傳！

Toyz人妻新歡首發聲！台俄混血「核彈級半球照」超震撼

北科大「花5天鬥倒熱炒店」　網轟飯桶系：搞到員工失業

直擊Toyz吃火辣人妻！起底「新歡是13萬小模」

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！

殺警犯易寶宏重大違規　解送一般監獄

不沾鍋塗層列毒化物　全面禁用

熱炒店「7/16起無限期暫停營業」

李坤城對林靖恩心碎「酗酒才罹大腸癌」！兒揭內幕

LINE打電話「常常沒聲音」　苦主吼+1：喂半天

長科董座黃嘉能遭羈押禁見　早盤股價被摜至跌停

罕見！城隍爺「鬼月提前示警」　命理師：有大事發生

更多

最夯影音

更多
鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！
熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面