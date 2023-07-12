今晚11時開放「北側雙向通行」　北市南京西路天坑完成重鋪

▲台北市南京西路天坑修補，12日進入鋪面復舊階段。（圖／台北市工務局提供）

記者袁茵／台北報導

台北市大同區南京西路8日深夜路面突然出現一個天坑，因損壞污水管線臨近淡水河畔，受潮汐變化影響止水困難，使南京西路（西寧北路至環河北路）雙向封閉至今。台北市工務局12日表示，經過公司各單位配合搶修，預計今晚11時開放南京西路北側車道雙向通行，進行南側區域低壓灌漿，預估全道路在一週內可雙側均通車。

台北市工務局表示，南京西路經過公私各單位配合搶修，12日下午4點完成AC路面舖設，6點前劃設標線、展開透地雷達檢測後，13日上午進行低壓灌漿作業，並圍設部分車道，採半半施工方式，一半進行路面補強、一半開放通行補強路基，衛工處也會在1個月內，針對靠近淡水河的環河北路周邊共11條污水管優先進行檢視。



新工處說明，工務局道管中心整合自來水、瓦斯、中華電信及衛工管等民生管線重新埋設管線，已於7月12日清晨完成埋設作業，隨即由新工處進行道路鋪築作業，下午4時可完成路面鋪設，並接續安排透地雷達進場檢測及低壓灌漿。



工務局指出，預計今晚11時開放南京西路北側車道雙向通行，進行南側區域低壓灌漿，完成後再對調車道半半施工，開放南京西路南側車道通行，進行北區域低壓灌漿，預計全道路在一周內可雙側均通車。