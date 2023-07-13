大稻埕週三放煙火　酒醉女爆走嗆警：廢物...醜態全都錄

記者邱中岳／台北報導

北市大稻埕花火節活動，從2023年7月1日開始至8月20日，每周三晚上都會施放3分鐘煙火，為了大批民眾前往觀賞煙火，北市大同分局特別加派警力駐守，12日晚上8時許，施放煙火正在進行疏散，1名酒醉女子突然嗆警「廢物」，警員考量正在疏散人潮，立刻勸其同行男性友人將人帶離現場。

警方指出，大稻埕花火節從7月1日開始起跑，至2023年8月20日止每週三晚上8點30分在大稻埕碼頭皆會施放約3分鐘煙火，吸引大量的市民前往欣賞。北市警局也請轄區大同分局加派警力，前往現場駐點，並在施放煙火前後加強疏導人流管制作業。



▲酒醉女看完煙火胡言亂語，嗆疏導警員「廢物」。（圖／記者邱中岳翻攝）

北市政府警察局大同分局寧夏路派出所警員李彥澄，於2023年7月12日16時至22時在3號水門拱橋擔服維安勤務，20時50分許一名渾身酒氣之女子無故上前向李員大聲咆哮，惟該酒醉女子突然胡言亂語，讓李姓警員根本不知道她說什麼，甚至還伸手抓住警員的手，警方在場勸說要求放手，否則就要實施強制力。

李員當時執行淡水河沿岸步行巡邏安全維護勤務，避免民眾遭推擠失足掉入河內，故當下未予理會，但李姓女子突然又爆粗口講了一句「廢物」，李員當下考量以執行本身勤務為重既維護現場人流安全離去之任務，隨即喝令制止該女子不理性之行為。

除了協助引導酒醉女子至安全區域離開，所幸其同行男性友人隨即將她帶離現場；大同分局呼籲民眾飲酒務必節制，對於執行公務的警察人員應保有尊重，切勿妨害其執行公務，違者將依法送辦。