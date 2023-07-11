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BMW男「車停快車道」昏睡　警見不對勁...揪出酒駕又藏毒

▲▼郭姓男子9日上午開著BMW轎車行經左營區時，竟然停在快車道上不動，原來郭男不但睡著還全身散發酒味，且身上還有一股特殊味道，經酒測後，酒測值果然超標，郭男還主動交付車內的毒品k他命。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲郭姓男子9日上午開著BMW轎車行經左營區時，竟然停在快車道上不動。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名郭姓男子（24歲）9日上午開著BMW轎車行經左營區時，竟然停在快車道上不動，警方獲報到場，發現郭男不但睡著了還全身散發酒味，且身上還有一股特殊味道，經酒測後，酒測值果然超標，郭男還主動交付車內的K他命，訊後除了依公共危險罪移送外，也依違反毒品危害防制條例函送裁處。

左營分局博愛四路派出所警員於9日上午6時許，獲報左營區大中二路與自由四路口有一部BMW自小客車停在路中央阻礙交通，立即前往處理。到場後發現郭姓男駕駛昏睡在車上，且車輛竟停在快車道上，嚴重影響交通安全。

▲▼郭姓男子9日上午開著BMW轎車行經左營區時，竟然停在快車道上不動，原來郭男不但睡著還全身散發酒味，且身上還有一股特殊味道，經酒測後，酒測值果然超標，郭男還主動交付車內的毒品k他命。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方要求郭男下車受檢，沒想到他身上除了散發濃厚酒味外，還有一股特殊的味道，對郭男實施酒測，酒測值超過0.25mg/l，當場公共危險罪嫌捕及移置車輛時，此時郭男卻突然支吾其詞，加上之前聞到的特殊味道，郭男見法網難逃，於是便主動將車上的3級毒品K他命一小包交出。

▲▼郭姓男子9日上午開著BMW轎車行經左營區時，竟然停在快車道上不動，原來郭男不但睡著還全身散發酒味，且身上還有一股特殊味道，經酒測後，酒測值果然超標，郭男還主動交付車內的毒品k他命。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方調查，郭男當天是在屏東飲酒後，開車前來高雄找旅館住宿，不料途中因不勝酒力而昏睡在路中。而郭男持有毒品部分，因K他命毛重約2公克，警方另依違反毒品危害防制條例函送裁處。

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